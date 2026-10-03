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Пила дисковая Зубр ЗПД-900 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила дисковая Зубр ЗПД-900

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Пила дисковая Зубр ЗПД-900 - фото 4
Пила дисковая Зубр ЗПД-900 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
900
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
4500 об/мин
  • Пила дисковая Зубр ЗПД-900 - фото 1
  • Пила дисковая Зубр ЗПД-900 - фото 2
  • Пила дисковая Зубр ЗПД-900 - фото 3
  • Пила дисковая Зубр ЗПД-900 - фото 4
  • Пила дисковая Зубр ЗПД-900 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93519
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила дисковая Зубр ЗПД-900
4 120 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
ЗПД900
Мощность
900
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пила, упаковка, регулировочный комплект
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
140
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х23
Вес, кг.
3.98

Описание товара Пила дисковая Зубр ЗПД-900

Электрическая пила Зубр — это надежный инструмент, предназначенный для выполнения разнообразных задач по резке. Она оснащена диском диаметром 140 мм и имеет диаметр посадочного отверстия 20 мм, что обеспечивает высокое качество и точность резки. Компактные размеры пилы (ширина 23 см, высота 28 см) и вес всего 3 кг делают ее удобной для использования и транспортировки, что особенно важно при работе в ограниченном пространстве. Несмотря на отсутствие кейса, пила остается очень мобильной. Пила оснащена всего одной скоростью работы, что упрощает ее использование и делает ее отличным выбором для новичков. Несмотря на отсутствие функций плавного пуска и плавной регулировки скорости, инструмент готов выполнять свои задачи эффективно. Одной из полезных особенностей данной модели является возможность подключения пылесоса, что значительно упрощает очистку рабочего места и поддержание его в чистоте. Также предусмотрена фиксация шпинделя, что обеспечивает безопасность и удобство при замене диска. Пила Зубр не имеет таких функций, как лазерный маркер, тормоз двигателя и электронная защита от перегрузок, которые чаще встречаются в более продвинутых моделях, однако, она остается надежным и доступным инструментом для выполнения стандартных задач по резке.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила дисковая Зубр ЗПД-900




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
ЗПД900
Мощность
900
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пила, упаковка, регулировочный комплект
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Развернуть
Диаметр диска
140
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Зубр — это надежный инструмент, предназначенный для выполнения разнообразных задач по резке. Она оснащена диском диаметром 140 мм и имеет диаметр посадочного отверстия 20 мм, что обеспечивает высокое качество и точность резки. Компактные размеры пилы (ширина 23 см, высота 28 см) и вес всего 3 кг делают ее удобной для использования и транспортировки, что особенно важно при работе в ограниченном пространстве. Несмотря на отсутствие кейса, пила остается очень мобильной. Пила оснащена всего одной скоростью работы, что упрощает ее использование и делает ее отличным выбором для новичков. Несмотря на отсутствие функций плавного пуска и плавной регулировки скорости, инструмент готов выполнять свои задачи эффективно. Одной из полезных особенностей данной модели является возможность подключения пылесоса, что значительно упрощает очистку рабочего места и поддержание его в чистоте. Также предусмотрена фиксация шпинделя, что обеспечивает безопасность и удобство при замене диска. Пила Зубр не имеет таких функций, как лазерный маркер, тормоз двигателя и электронная защита от перегрузок, которые чаще встречаются в более продвинутых моделях, однако, она остается надежным и доступным инструментом для выполнения стандартных задач по резке.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила дисковая Зубр ЗПД-900 - купить по цене 4120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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