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Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK

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Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK - фото 1
Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK - фото 2
Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK - фото 3
Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK - фото 4
Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK - фото 5
Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Мощность
900
Питание
аккумулятор
  • Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK - фото 1
  • Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK - фото 2
  • Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK - фото 3
  • Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK - фото 4
  • Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK - фото 5
  • Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722748
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Пила сабельная
Тип
сабельная
Глубина распила (металл), мм
8
Модель
BRS-18Li-XK
Мощность
900
Страна производства
Китай
Плавный пуск
Да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
100
Угол наклона
30
Питание
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-lon
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х18х9
Вес, кг.
1.6

Описание товара Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK

Электрическая сабельная пила BORT – это надежный инструмент для разнообразных задач по пилению, который станет отличным помощником как для домашних мастеров, так и для профессионалов. Эта пила обладает мощностью 900 Вт, что обеспечивает высокую эффективность и скорость работы, позволяя легко справляться с различными материалами. Основное преимущество данной модели – это ее аккумуляторное питание, благодаря которому вы получаете свободу передвижения и возможность работы в местах без доступа к электросети. Пила оснащена современным Li-ion аккумулятором с напряжением 18 В, что гарантирует длительное время работы без подзарядки и быструю готовность к работе после её завершения. Пила BORT предназначена для аккуратного и точного распила древесины глубиной до 100 мм и металла до 8 мм, что делает ее универсальным инструментом для различных ремонтных и строительных работ. Дополнительное удобство в использовании обеспечивает функция плавного пуска, которая исключает резкие рывки при включении и обеспечивает более безопасное управление инструментом. Возможность установки угла наклона пильного полотна до 30° расширяет спектр задач, с которыми вы сможете справиться. Сабельная пила BORT весит всего 1,6 кг, что делает ее легкой и удобной в обращении, снижая утомляемость во время продолжительной работы. Эта модель сочетает в себе высокую производительность, удобство эксплуатации и надежность, что делает ее отличным выбором для решения самых сложных задач.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Пила сабельная
Тип
сабельная
Глубина распила (металл), мм
8
Модель
BRS-18Li-XK
Мощность
900
Страна производства
Китай
Плавный пуск
Да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
100
Угол наклона
30
Питание
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-lon
Развернуть
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая сабельная пила BORT – это надежный инструмент для разнообразных задач по пилению, который станет отличным помощником как для домашних мастеров, так и для профессионалов. Эта пила обладает мощностью 900 Вт, что обеспечивает высокую эффективность и скорость работы, позволяя легко справляться с различными материалами. Основное преимущество данной модели – это ее аккумуляторное питание, благодаря которому вы получаете свободу передвижения и возможность работы в местах без доступа к электросети. Пила оснащена современным Li-ion аккумулятором с напряжением 18 В, что гарантирует длительное время работы без подзарядки и быструю готовность к работе после её завершения. Пила BORT предназначена для аккуратного и точного распила древесины глубиной до 100 мм и металла до 8 мм, что делает ее универсальным инструментом для различных ремонтных и строительных работ. Дополнительное удобство в использовании обеспечивает функция плавного пуска, которая исключает резкие рывки при включении и обеспечивает более безопасное управление инструментом. Возможность установки угла наклона пильного полотна до 30° расширяет спектр задач, с которыми вы сможете справиться. Сабельная пила BORT весит всего 1,6 кг, что делает ее легкой и удобной в обращении, снижая утомляемость во время продолжительной работы. Эта модель сочетает в себе высокую производительность, удобство эксплуатации и надежность, что делает ее отличным выбором для решения самых сложных задач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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