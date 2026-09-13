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Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355)

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Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото 1
Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото 2
Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото 3
Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото 4
Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото 5
Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1400
Скорость вращения
13000 об/мин
  • Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото 1
  • Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото 2
  • Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото 3
  • Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото 4
  • Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото 5
  • Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710717
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип пилы
дисковая
Модель
DKCS1400
Мощность
1400
Комплектация
пила, пильный диск, система подачи воды, угольные щетки, гаечный ключ, торцевой ключ, зажимной болт, руководство по эксплуатации, упаковка
Диаметр диска
115
Скорость вращения
13000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х18
Вес, кг.
3

Описание товара Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355)

Пила дисковая алмазная DEKO DKCS1400, 115 мм, 1400 Вт, с подачей воды предназначена для точного распиливания и резки заготовок из бетона и камня. При приобретении отдельного диска по дереву также возможна работа с деревянными заготовками. Пила предназначена как для сухой, так и для мокрой резки благодаря функции подачи воды. В комплект входит ключ для снятия/установки пильного диска.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355)




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип пилы
дисковая
Модель
DKCS1400
Мощность
1400
Комплектация
пила, пильный диск, система подачи воды, угольные щетки, гаечный ключ, торцевой ключ, зажимной болт, руководство по эксплуатации, упаковка
Диаметр диска
115
Скорость вращения
13000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Описание
Пила дисковая алмазная DEKO DKCS1400, 115 мм, 1400 Вт, с подачей воды предназначена для точного распиливания и резки заготовок из бетона и камня. При приобретении отдельного диска по дереву также возможна работа с деревянными заготовками. Пила предназначена как для сухой, так и для мокрой резки благодаря функции подачи воды. В комплект входит ключ для снятия/установки пильного диска.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила циркулярная(дисковая) Deko DKCS1400 1400Вт (ручная) D диска.:115мм (063-4355) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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