Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70)
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Характеристики
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70)
Компактная электрическая пила Интерскол весит всего 3,4 кг — инструмент легко держать одной рукой, не уставая даже при длительной работе. Мощность 1400 Вт позволяет уверенно пилить доски и брусья диаметром до 185 мм, ведь такой диск — стандарт для серьёзных задач. Диаметр посадочного отверстия 20 мм обеспечивает совместимость с широким выбором дисков. Длина корпуса всего 30 см, так что пила удобна даже в ограниченном пространстве. Продуман плавный пуск: инструмент стартует мягко и без рывков, бережёт сеть и ваш комфорт. Подключение пылесоса решает проблему с опилками — рабочее место остаётся чистым. Фиксированный угол наклона до 45° — отличный вариант для срезов под углом. Всё просто: одна скорость работы и питание от сети, надёжность и стабильная мощность от проверенного производителя из Китая.
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Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70)