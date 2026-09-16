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Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70)

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Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 1
Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 2
Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 3
Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 4
Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 5
Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 6
Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
5 000 об/мин
Емкость аккумулятора
0
  • Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 1
  • Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 2
  • Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 3
  • Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 4
  • Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 5
  • Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 6
  • Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716915
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70)
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип пилы
дисковая
Модель
ДП-185/1400М 785.1.0.70
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Пилa дисковaя
Объём масляного бака, л
0
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
185
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5 000 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
64
Угол наклона, градус
45
Емкость аккумулятора
0
Тип аккумулятора
нет
Напряжение аккумулятора, В
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х19
Вес, кг.
4.5

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70)

Компактная электрическая пила Интерскол весит всего 3,4 кг — инструмент легко держать одной рукой, не уставая даже при длительной работе. Мощность 1400 Вт позволяет уверенно пилить доски и брусья диаметром до 185 мм, ведь такой диск — стандарт для серьёзных задач. Диаметр посадочного отверстия 20 мм обеспечивает совместимость с широким выбором дисков. Длина корпуса всего 30 см, так что пила удобна даже в ограниченном пространстве. Продуман плавный пуск: инструмент стартует мягко и без рывков, бережёт сеть и ваш комфорт. Подключение пылесоса решает проблему с опилками — рабочее место остаётся чистым. Фиксированный угол наклона до 45° — отличный вариант для срезов под углом. Всё просто: одна скорость работы и питание от сети, надёжность и стабильная мощность от проверенного производителя из Китая.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип пилы
дисковая
Модель
ДП-185/1400М 785.1.0.70
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Пилa дисковaя
Объём масляного бака, л
0
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Развернуть
Диаметр диска
185
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5 000 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
64
Угол наклона, градус
45
Емкость аккумулятора
0
Тип аккумулятора
нет
Напряжение аккумулятора, В
0
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная электрическая пила Интерскол весит всего 3,4 кг — инструмент легко держать одной рукой, не уставая даже при длительной работе. Мощность 1400 Вт позволяет уверенно пилить доски и брусья диаметром до 185 мм, ведь такой диск — стандарт для серьёзных задач. Диаметр посадочного отверстия 20 мм обеспечивает совместимость с широким выбором дисков. Длина корпуса всего 30 см, так что пила удобна даже в ограниченном пространстве. Продуман плавный пуск: инструмент стартует мягко и без рывков, бережёт сеть и ваш комфорт. Подключение пылесоса решает проблему с опилками — рабочее место остаётся чистым. Фиксированный угол наклона до 45° — отличный вариант для срезов под углом. Всё просто: одна скорость работы и питание от сети, надёжность и стабильная мощность от проверенного производителя из Китая.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-185/1400М 1400Вт (ручная) D диска.:185мм (785.1.0.70) - по цене 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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