Ленточная пила RBS904 5133002854 Ryobi
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ленточная пила RBS904 5133002854 Ryobi
Ленточная пила Ryobi RBS904 с мощностью электропривода 350 Вт размещается на рабочем столе и позволяет выполнять пиление заготовок из древесины и древесных материалов. Заготовки располагаются на металлическом столе размером 305 x 305 мм. Пила дает возможность производить прямое пиление дерева, нарезать плоскую спираль, резать древесину по окружности. Максимальная глубина пропила при ведении реза под углом 90° в этой модели составляет 80 мм. Ленточная пила Ryobi RBS904 оборудована подсветкой рабочей зоны, которая значительно упрощает работу при недостаточном внешнем освещении. В качестве рабочего органа в пиле применяется пильное ленточное полотно с полной длиной 1572 мм, которое в процессе работы движется со скоростью 660 м/мин. Станок питается от сети 220 В и поставляется в комплекте с документацией и гарантийным талоном.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 20 080 руб.5020 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800
-
В наличииЦена 24 330 руб.6083 руб. в СплитПила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холод...
-
В наличииЦена 24 780 руб. 32 000 руб.6195 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900
-
В наличииЦена 25 290 руб.6323 руб. в СплитТорцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ
-
В наличииЦена 27 830 руб. 35 000 руб.6958 руб. в СплитПила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-305-П
-
В наличииЦена 31 910 руб.7978 руб. в СплитПила отрезная (монтажная) по металлу с пильным диском ЗУБР 355 м...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Ленточная пила RBS904 5133002854 Ryobi