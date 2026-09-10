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Мойка Huter W105-AR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка Huter W105-AR

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Мойка Huter W105-AR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35629
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
80х20х9
Вес, кг.
9.8

Описание товара Мойка Huter W105-AR

бытовая мойка, давление до 105 бар, для сети 220/230 В В, производительность 342 л/час, потребляет 1.4 кВт



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Отзывы о товаре Мойка Huter W105-AR




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
бытовая мойка, давление до 105 бар, для сети 220/230 В В, производительность 342 л/час, потребляет 1.4 кВт


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка Huter W105-AR - стоимость товара 7240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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