Мойка Huter W105-Р

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Ильгиз Ф.



1) Возможность забора воды из емкости была для меня на 1 месте: привез к гаражу воды в фляге на тачке, запитал Хутера из нее и в путь! Большинству минимоек нужен напор уже на входе, иначе они работать не будут.2) На втором - помпа мойки должна быть не пластиковой - это очень важно, а только сугубо металлической. За эти деньги в основном у всех мини-моек пластиковые. Но не у Хутера.3) И третье (а может и первое) - это цена! Всегда, если что можно поднять руку вверх и сказать: ну и ...черт с ней! - и не будет обидно.Бачок для шампуня использовал один только раз. Потом решил поступать оптимальнее: шампунь (пару колпачков) выливаю прямо в флягу с водой и мою все, что попадется под струю и не успеет убежать! )))Агрегат действительно зачетный. Его я выбирал, прочтя много интернетов, сравнив десятки моделей в этой ценовой категории.