Мойка высокого давления аккумуляторная Zitrek ZKHP 20 Li, 2x4.0Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Производительность, л/ч
120
Максимальное рабочее давление, Бар
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712043
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Производительность, л/ч
120
Максимальное рабочее давление, Бар
24
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Длина, мм
440
Высота, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х15
Вес, кг.
3.43
Описание товара Мойка высокого давления аккумуляторная Zitrek ZKHP 20 Li, 2x4.0Ач
Мойка высокого давления аккумуляторная Zitrek ZKHP 20 Li, 2x4.0Ач предназначена для мойки транспортных средств, окон, фасадов, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 180 руб.1545 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитМоечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт...
-
В наличииЦена 6 530 руб.1633 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 1...
-
В наличииЦена 7 150 руб.1788 руб. в СплитМинимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт
-
В наличииЦена 7 320 руб.1830 руб. в СплитSTEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180...
-
В наличии БесплатноЦена 7 870 руб.1968 руб. в СплитМойка высокого давления Denzel R-135 (58233)
-
В наличииЦена 9 150 руб.2288 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2000M
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, ...
-
В наличииЦена 9 440 руб.2360 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт
-
В наличииЦена 9 750 руб.2438 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro
-
В наличииЦена 10 330 руб. 21 860 руб.2583 руб. в СплитМинимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0)
-
В наличииЦена 10 910 руб.2728 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт
Бренд
Производительность, л/ч
120
Максимальное рабочее давление, Бар
24
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Длина, мм
440
Высота, мм
150
Страна производитель
Китай
Мойка высокого давления аккумуляторная Zitrek ZKHP 20 Li, 2x4.0Ач предназначена для мойки транспортных средств, окон, фасадов, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления аккумуляторная Zitrek ZKHP 20 Li, 2x4.0Ач - данный товар вы можете купить по цене 6120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка высокого давления аккумуляторная Zitrek ZKHP 20 Li, 2x4.0Ач