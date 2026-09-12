Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer
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Характеристики
Тип товара
Производительность
10800
Подогрев воды
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701482
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Максимальное давление
24
Производительность
10800
Подогрев воды
нет
Забор воды
нет
Насадки
нет
Ширина, см
310
Высота, см
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х16
Вес, кг.
2.34
Описание товара Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer
портативная аккумуляторная мойка высокого давления для уборки автомобилей, террас и мебели на улице, оснащена 6-в-1 насадкой и 6-метровым шлангом.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Бренд
Тип товара
Максимальное давление
24
Производительность
10800
Подогрев воды
нет
Забор воды
нет
Насадки
нет
Ширина, см
310
Высота, см
470
Страна производитель
Китай
портативная аккумуляторная мойка высокого давления для уборки автомобилей, террас и мебели на улице, оснащена 6-в-1 насадкой и 6-метровым шлангом.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Cordless High Pressure Washer - стоимость товара 5830 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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