Top.Mail.Ru
Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 1
Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 2
Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 3
Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 4
Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 5
Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 6
Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 7
Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Производительность
12000
Подогрев воды
нет
  • Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 1
  • Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 2
  • Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 3
  • Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 4
  • Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 5
  • Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 6
  • Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 7
  • Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701483
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HOTO
Тип товара
Максимальное давление
20
Производительность
12000
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Ширина, см
169
Высота, см
283
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х15
Вес, кг.
2.55

Описание товара Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro

портативная аккумуляторная мойка высокого давления hoto 20v pressure washer pro, весит 1.5 кг, имеет 5-режимный распылитель, максимальное давление 2.0 мпа, производительность 300 л/ч, работает от аккумулятора 2500mah, имеет защиту от воды ipx6, оснащена 6м шлангом и возможностью использования моющего средства.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HOTO
Тип товара
Максимальное давление
20
Производительность
12000
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Ширина, см
169
Высота, см
283
Страна производитель
Китай
Описание
портативная аккумуляторная мойка высокого давления hoto 20v pressure washer pro, весит 1.5 кг, имеет 5-режимный распылитель, максимальное давление 2.0 мпа, производительность 300 л/ч, работает от аккумулятора 2500mah, имеет защиту от воды ipx6, оснащена 6м шлангом и возможностью использования моющего средства.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная аккумуляторная мойка высокого давления HOTO 20V Pressure Washer Pro - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...