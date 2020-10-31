Электропила Bosch AKE 30 S предназначена для использования в садово-парковом хозяйстве, для ремонтных и строительных работ, связанных с распиловкой древесины. Подходит для частого пиления дров, обрезке сучьев и валки небольших деревьев. Блокировка непреднамеренного запуска, тормоз обратного удара и защита от перегрузок обеспечивают безопасную и эффективную работу. Электропила Bosch AKE 30 S может использоваться для работы в помещениях, так как не производит вредных выбросов.

Особенности:

Пила эффективна при распиловке любых пород древесины;

Рукоятка, рассчитанная на анатомически правильный захват инструмента, обеспечивает удобство при длительных работах;

Специальная ручка позволяет регулировать натяжение цепи без использования каких-либо инструментов;

Инструмент имеет малый уровень вибрации и шума;

Отсутствие рывка при запуске благодаря системе плавного включения обеспечивает высокую точность распиловки;

Благодаря инерционному тормозу, пользователь защищен от травмирования при возникновении внештатных ситуациях;

Наличие дополнительной рукоятке облегчает процесс работы, позволяя удерживать инструмент двумя руками;

Сбалансированный центр тяжести облегчает процесс работы с инструментом;

Постоянная автоматическая смазка цепи обеспечивает длительный срок службы оснастки;

Защита двигателя от перегрузки обеспечивает безопасную работу с инструментом;

Количество звеньев цепи - 45 шт.;

Длина кабеля 2.5 м.

Комплектация: