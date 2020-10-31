Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Электропила цепная
|Максимальная длина шины
|12 дюйм.
|Плавный пуск
|нет
|Шаг цепи
|3/8 дюйм.
|Длина шины
|30 см
|Антивибрация
|есть
|Мощность двигателя
|1800 Вт
|Питание
|от сети 220 В
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Тормоз цепи
|есть
|Уровень шума
|103 дБ
|Длина (с шиной)
|53
|Ширина, см
|20
|Высота, см
|28
|Вес, кг
|3.9
Электропила Bosch AKE 30 S предназначена для использования в садово-парковом хозяйстве, для ремонтных и строительных работ, связанных с распиловкой древесины. Подходит для частого пиления дров, обрезке сучьев и валки небольших деревьев. Блокировка непреднамеренного запуска, тормоз обратного удара и защита от перегрузок обеспечивают безопасную и эффективную работу. Электропила Bosch AKE 30 S может использоваться для работы в помещениях, так как не производит вредных выбросов.
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