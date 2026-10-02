Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%2 230 руб. 3 790 руб.
В наличии
Код товара: 323257
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 230 руб. -41%
3 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
наклон, высота, вращение
Установка
потолочный, настенный
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
2.02
Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
CACTUS CS-VM-PR05L-BK — универсальный настенно-потолочный кронштейн для надежной фиксации мультимедийных проекторов весом до 10–23 кг. Благодаря телескопической конструкции и широкому диапазону регулировок, он позволяет идеально настроить положение оборудования в домашних кинотеатрах, офисных переговорных или учебных классах.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 140 руб. 3 370 руб.535 руб. в СплитКронштейн для проектора Holder PR-104-W белый макс.20кг потолочн...
-
В наличииЦена 2 260 руб. 3 290 руб.565 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.2...
-
В наличииЦена 2 300 руб. 3 080 руб.575 руб. в СплитКронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степ...
-
В наличииЦена 2 390 руб. 2 930 руб.598 руб. в СплитКронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-300 серый макс.10кг пот...
-
В наличииЦена 2 390 руб. 3 630 руб.598 руб. в СплитКронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-300 белый макс.10кг пот...
-
В наличииЦена 2 430 руб. 3 040 руб.608 руб. в СплитКронштейн для проектора Buro PR06-B черный макс.20кг потолочный ...
-
В наличииЦена 2 430 руб. 3 120 руб.608 руб. в СплитКронштейн для проектора Buro PR06-W белый макс.20кг потолочный п...
-
В наличииЦена 2 490 руб. 3 410 руб.623 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг н...
-
В наличииЦена 5 250 руб. 8 630 руб.1313 руб. в СплитКронштейн для проектора Wize WTH130 (макс.20 кг) белый
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
наклон, высота, вращение
Установка
потолочный, настенный
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
CACTUS CS-VM-PR05L-BK — универсальный настенно-потолочный кронштейн для надежной фиксации мультимедийных проекторов весом до 10–23 кг. Благодаря телескопической конструкции и широкому диапазону регулировок, он позволяет идеально настроить положение оборудования в домашних кинотеатрах, офисных переговорных или учебных классах.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - по цене 2230 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон