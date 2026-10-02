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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон

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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 2
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 3
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 2
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 3
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 230 руб.  3 790 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323257
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
2 230 руб. -41%
3 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
наклон, высота, вращение
Установка
потолочный, настенный
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
2.02

Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон

CACTUS CS-VM-PR05L-BK — универсальный настенно-потолочный кронштейн для надежной фиксации мультимедийных проекторов весом до 10–23 кг. Благодаря телескопической конструкции и широкому диапазону регулировок, он позволяет идеально настроить положение оборудования в домашних кинотеатрах, офисных переговорных или учебных классах.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
наклон, высота, вращение
Установка
потолочный, настенный
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
CACTUS CS-VM-PR05L-BK — универсальный настенно-потолочный кронштейн для надежной фиксации мультимедийных проекторов весом до 10–23 кг. Благодаря телескопической конструкции и широкому диапазону регулировок, он позволяет идеально настроить положение оборудования в домашних кинотеатрах, офисных переговорных или учебных классах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - по цене 2230 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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