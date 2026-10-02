Top.Mail.Ru
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR04-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR04-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR04-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
1 400 руб.  2 830 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323203
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR04-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон
1 400 руб. -51%
2 830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
21
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
2.5

Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR04-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон

Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR04 с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 207 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 17-30 см.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR04-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
21
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR04 с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 207 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 17-30 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR04-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...