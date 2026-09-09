Игра для ПК For Honor - Starter Edition [UB_4095] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК For Honor - Starter Edition [UB_4095] (электронный ключ)
Описание
Приобретайте Starter Edition и отправляйтесь на поля сражений For Honor, получив мгновенный доступ ко всем сетевым режимам и сюжетной кампании, а также ко всем картам. В Starter Edition входит 6 героев (всего в игре их 12), при этом изначально разблокировано только 3 из них. Каждого из остальных героев можно получить за 8000 ед. стали (накопление стали займет от 4 до 15 часов игры - в зависимости от ваших успехов). Издание Starter Edition полностью совместимо с Season Pass, всеми DLC и другим дополнительным контентом.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор IntelCore i3-550 | AMD Phenom II X4 955 или аналогичный Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD Radeon HD6970 с 2 ГБ видеопамяти или больше DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 Гб
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Приобретайте Starter Edition и отправляйтесь на поля сражений For Honor, получив мгновенный доступ ко всем сетевым режимам и сюжетной кампании, а также ко всем картам. В Starter Edition входит 6 героев (всего в игре их 12), при этом изначально разблокировано только 3 из них. Каждого из остальных героев можно получить за 8000 ед. стали (накопление стали займет от 4 до 15 часов игры - в зависимости от ваших успехов). Издание Starter Edition полностью совместимо с Season Pass, всеми DLC и другим дополнительным контентом.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор IntelCore i3-550 | AMD Phenom II X4 955 или аналогичный Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD Radeon HD6970 с 2 ГБ видеопамяти или больше DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 Гб
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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