Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Истоки - GOLD EDITION [UB_3692] (электронный ключ)

Описание

GOLD EDITION содержит:

Игру Assassins Creed Истоки

Season Pass: Season Pass для Assassin’s Creed Истоки предоставляет доступ ко всем крупным дополнениями и комплектам снаряжения.

Эксклюзивное задание "Морское сражение": участвуйте в битве за господство на море в самых суровых условиях.

Набор "Пустынная кобра", куда входит: Костюм "Пустынная кобра": перемещайтесь среди песков подобно тени и наносите молниеносные удары. Конь Клыкач: клыки этого коня вселяют ужас в сердца врагов. Змеиный щит - легендарный элемент снаряжения: две змеи обеспечат воину надежную защиту. Око Апопа - легендарная булава: великий змей не ужалит тебя, но ты почувствуешь его гнев. Клык - легендарный хопеш: ничто не сможет противиться разрушительной силе этого клинка.

Три дополнительных очка умений - чтобы усилить героя в начале игры.

Вам предстоит совершить путешествие в Древний Египет – одну из самых загадочных империй в истории – в переломный период, события которого станут судьбоносными для всего мира. Узнайте забытые легенды, тайны древних пирамид, секреты последних фараонов и историю создания Братства ассасинов, записанную иероглифами, значение которых давно забыто.

В течение четырех лет команда специалистов – создатели Assassin’s Creed® IV Черный флаг® – занималась разработкой игры, которая станет новым началом знаменитой серии. Вам предстоит освоить полностью переосмысленную боевую систему. Вы сможете с легкостью менять уникальное оружие ближнего и дальнего боя и атаковать сразу нескольких противников. Выбирайте навыки вашего ассасина и выполняйте многочисленные задания, исследуя просторы Древнего Египта. Вы с головой погрузитесь в захватывающие истории, оказавшись в центре событий, которые сформировали облик цивилизации.

Особенности:

ТАИНСТВЕННЫЙ МИР ДРЕВНЕГО ЕГИПТА – Разыщите затерянные в песках гробницы, исследуйте великие пирамиды, раскройте секреты, которые таят в себе мумии, и узнайте о намерениях последних фараонов и даже самих богов.

НАЧАЛО ИСТОРИИ – Пришло время обратиться к истокам. Впервые в игре будет показана начальная глава истории Assassin’s Creed. Ваш персонаж - Байек, защитник Египта. Именно с его судьбой связаны события, итогом которых станет создание Братства ассасинов.

ОБНОВЛЕННАЯ МЕХАНИКА ЭКШН-RPG – Вам предстоит освоить полностью обновленную механику боя. Вы сможете раздобыть множество видов оружия, обладающего самыми разными свойствами. Опробуйте проработанную систему прогресса в лучших традициях жанра RPG, выбирайте умения и испытайте свои силы, сражаясь с особенно опасными боссами.

ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАЖДОМ ЗАДАНИИ – Выполняйте задания в удобном для вас темпе. Каждое задание – это новая история, которая никого не оставит равнодушным. Вас ждут яркие персонажи и удивительные свершения.

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ – Ваш путь будет пролегать от берегов Средиземного моря до пирамид в Гизе среди знойных пустынь и цветущих оазисов. Вам предстоит отбиваться от диких зверей и сражаться с беспощадными воинами, чтобы исследовать этот загадочный и непостижимый край.

*Интерактивный тур "Assassin's Creed®: Древний Египет" доступен в новом обновлении!*

Внимание! Контент издания и дата выхода могут измениться. Некоторые функции могут быть недоступны в момент выхода игры. Элементы контента могут быть доступны для покупки и/или выданы в качестве подарков в любое время на усмотрение Ubisoft.

Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

© 2017 Ubisoft Entertainment. Все права защищены. Assassin’sCreed, Ubisoft, и логотип Ubisoft являются товарными знаками компании UbisoftEntertainment в США и/или других странах.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD R9 270 (2048 MB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 42 ГБ

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.