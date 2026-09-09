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Игра для ПК Tom Clancys The Division - Upper East Side Outfit Pack [UB_1748] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Tom Clancys The Division - Upper East Side Outfit Pack [UB_1748] (электронный ключ)

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Игра для ПК Tom Clancys The Division - Upper East Side Outfit Pack [UB_1748] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300722
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Tom Clancys The Division - Upper East Side Outfit Pack [UB_1748] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.

Данный комплект экипировки не входит в состав Tom Clancys Season Pass и  Tom Clancys Gold Edition. 

Если уже решились отвоевывать улицы Манхэттена, лучше делать это стильно. Снабдите своего агента лучшими костюмами из Верхнего Ист-Сайда. В этот набор входят:

  • Черный костюм "Верхний Ист-Сайд"
  • Костюм в клетку "Верхний Ист-Сайд"
  • Костюм в полоску "Верхний Ист-Сайд"
  • Смокинг "Верхний Ист-Сайд"

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб Интернет

Информация по установке

Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб

Интернет

Отзывы о товаре Игра для ПК Tom Clancys The Division - Upper East Side Outfit Pack [UB_1748] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Описание

Описание

Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.

Данный комплект экипировки не входит в состав Tom Clancys Season Pass и  Tom Clancys Gold Edition. 

Если уже решились отвоевывать улицы Манхэттена, лучше делать это стильно. Снабдите своего агента лучшими костюмами из Верхнего Ист-Сайда. В этот набор входят:

  • Черный костюм "Верхний Ист-Сайд"
  • Костюм в клетку "Верхний Ист-Сайд"
  • Костюм в полоску "Верхний Ист-Сайд"
  • Смокинг "Верхний Ист-Сайд"

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб Интернет

Информация по установке

Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб

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