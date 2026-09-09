Игра для ПК Just Dance 2017 [UB_1973] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Just Dance 2017 [UB_1973] (электронный ключ)
Описание
Бонусом для всех (начиная с предзаказов и далее после релиза) будет трехмесячная подписка на Just Dance Unlimited.
Just Dance снова с вами! Это 40 новых треков, в том числе знаменитый суперхит на русском языке от группы ВРЕМЯ И СТЕКЛО песня ИМЯ 505, 6 игровых режимов, обновления контента весь год и доступ к 200 с лишним композициям через Just Dance Unlimited! Берите смартфон - и можете танцевать, взяв его в правую руку.
Особенности игры:
- От новейших хитов до классики. Танцуйте под 40 с лишним новых треков, среди которых Lean On от Major Lazer Ft. MØ & DJ Snake, Sorry от Justin Bieber, Cheap Thrills от Sia Ft. Sean Paul и многое другое!
- Приложение Just Dance Controller отслеживает ваши движения и оценивает их! Смотрите ролики из Just Dance TV!
- 200 с лишним треков в стриминговом сервисе Just Dance Unlimited и эксклюзивный контент весь год!
© 2016 Ubisoft Entertainment. Все права сохранены. Just Dance, Ubisoft, и логотип Ubisoft являются товарными знакаи Ubisoft Entertainment в США и/или других странах.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 2.6 Ггц или AMD Phenom II X4 955 3.2 Ггц Оперативная память 4 Гб Видеокарта ATI Radeon™ HD 5850 / Nvidia GeForce GTX 460 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Бонусом для всех (начиная с предзаказов и далее после релиза) будет трехмесячная подписка на Just Dance Unlimited.
Just Dance снова с вами! Это 40 новых треков, в том числе знаменитый суперхит на русском языке от группы ВРЕМЯ И СТЕКЛО песня ИМЯ 505, 6 игровых режимов, обновления контента весь год и доступ к 200 с лишним композициям через Just Dance Unlimited! Берите смартфон - и можете танцевать, взяв его в правую руку.
Особенности игры:
- От новейших хитов до классики. Танцуйте под 40 с лишним новых треков, среди которых Lean On от Major Lazer Ft. MØ & DJ Snake, Sorry от Justin Bieber, Cheap Thrills от Sia Ft. Sean Paul и многое другое!
- Приложение Just Dance Controller отслеживает ваши движения и оценивает их! Смотрите ролики из Just Dance TV!
- 200 с лишним треков в стриминговом сервисе Just Dance Unlimited и эксклюзивный контент весь год!
© 2016 Ubisoft Entertainment. Все права сохранены. Just Dance, Ubisoft, и логотип Ubisoft являются товарными знакаи Ubisoft Entertainment в США и/или других странах.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 2.6 Ггц или AMD Phenom II X4 955 3.2 Ггц Оперативная память 4 Гб Видеокарта ATI Radeon™ HD 5850 / Nvidia GeForce GTX 460 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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