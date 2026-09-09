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Игра для ПК Just Dance 2017 [UB_1973] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Just Dance 2017 [UB_1973] (электронный ключ)

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Игра для ПК Just Dance 2017 [UB_1973] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300504
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Just Dance 2017 [UB_1973] (электронный ключ)

Описание

Бонусом для всех (начиная с предзаказов и далее после релиза) будет трехмесячная подписка на Just Dance Unlimited.

Just Dance снова с вами! Это 40 новых треков, в том числе знаменитый суперхит на русском языке от группы ВРЕМЯ И СТЕКЛО песня ИМЯ 505, 6 игровых режимов, обновления контента весь год и доступ к 200 с лишним композициям через Just Dance Unlimited! Берите смартфон - и можете танцевать, взяв его в правую руку.

Особенности игры:

  • От новейших хитов до классики. Танцуйте под 40 с лишним новых треков, среди которых Lean On от Major Lazer Ft. MØ & DJ Snake, Sorry от Justin Bieber, Cheap Thrills от Sia Ft. Sean Paul и многое другое!
  • Приложение Just Dance Controller отслеживает ваши движения и оценивает их! Смотрите ролики из Just Dance TV!
  • 200 с лишним треков в стриминговом сервисе Just Dance Unlimited и эксклюзивный контент весь год!
    •  

© 2016 Ubisoft Entertainment. Все права сохранены. Just Dance, Ubisoft, и логотип Ubisoft являются товарными знакаи Ubisoft Entertainment в США и/или других странах.

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 2.6 Ггц или AMD Phenom II X4 955 3.2 Ггц Оперативная память 4 Гб Видеокарта ATI Radeon™ HD 5850 / Nvidia GeForce GTX 460 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Just Dance 2017 [UB_1973] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Бонусом для всех (начиная с предзаказов и далее после релиза) будет трехмесячная подписка на Just Dance Unlimited.

    Just Dance снова с вами! Это 40 новых треков, в том числе знаменитый суперхит на русском языке от группы ВРЕМЯ И СТЕКЛО песня ИМЯ 505, 6 игровых режимов, обновления контента весь год и доступ к 200 с лишним композициям через Just Dance Unlimited! Берите смартфон - и можете танцевать, взяв его в правую руку.

    Особенности игры:

    • От новейших хитов до классики. Танцуйте под 40 с лишним новых треков, среди которых Lean On от Major Lazer Ft. MØ & DJ Snake, Sorry от Justin Bieber, Cheap Thrills от Sia Ft. Sean Paul и многое другое!
    • Приложение Just Dance Controller отслеживает ваши движения и оценивает их! Смотрите ролики из Just Dance TV!
    • 200 с лишним треков в стриминговом сервисе Just Dance Unlimited и эксклюзивный контент весь год!
      •  

    © 2016 Ubisoft Entertainment. Все права сохранены. Just Dance, Ubisoft, и логотип Ubisoft являются товарными знакаи Ubisoft Entertainment в США и/или других странах.

    Требования к системе

    Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 2.6 Ггц или AMD Phenom II X4 955 3.2 Ггц Оперативная память 4 Гб Видеокарта ATI Radeon™ HD 5850 / Nvidia GeForce GTX 460 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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