Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier - Standard Edition [UB_3548] (электронный ключ)

Описание

В бою не существует чести и отваги. Здесь есть только выигравшие и проигравшие — живые и мертвые. Отряд «Призраков» не беспокоит численное превосходство. Они делают все возможное, чтобы сокрушить и уничтожить противника. Технологии будущего — вот ключ к превосходству в неравной битве.

Станьте частью элитного отряда отлично тренированных безжалостных бойцов спецназа в Ghost Recon Future Soldier. Вооруженная до зубов непревзойденными передовыми технологиями, команда Ghost Recon отправится вместе с вами в опаснейшие зоны по всему земному шару, чтобы выследить и истребить самые приоритетные цели.

Когда противник превосходит вас числом… честно станут биться только мертвецы.

Особенности игры:

В Ghost Recon Future Soldier в вашем распоряжении будут новейшие технологии для ведения боя, созданные для уничтожения сил противника.

Cross Com:

Будьте на шаг впереди врага: Cross Com передает актуальную информацию прямо на стекла ваших очков. Интерфейс позволит вам контролировать дронов и отслеживать перемещения ключевых объектов противника.

Оптический камуфляж:

Станьте невидимым: Применяйте оптический камуфляж, чтобы пройти незамеченным сквозь опасные участки и получить тактическое превосходство над противником.

Синхронный выстрел:

Отметь и уничтожь: Отметьте противников в зоне вашей видимости или зоне видимости вашего дрона и проведите синхронную атаку по вражеским целям.

Смена позиции:

Не попадайтесь на глаза: Используйте уникальную систему динамических укрытий, чтобы удивлять, обходить и устранять противника.

Рукопашный бой:

Превратитесь в непревзойденного «тихого профессионала»: рукопашные схватки дадут вам неповторимые ощущения от ближнего боя.

Все по плечу

Насладитесь более 2500 анимаций: Ваш член отряда Ghost Recon будет перекатываться, занимать укрытие, скользить, карабкаться и исчезать, чтобы найти свою жертву.

Кампания для одного игрока:

Совершенно новый опыт для вселенной Ghost Recon:

12 миссий

8 потрясающих локаций: сражайтесь в разнообразных окружениях, включая пески Африки, пригороды Москвы и льды Арктики

Кампания для нескольких игроков:

Скооперируйтесь с друзьями и устраните противника

Сыграйте в 12 миссий с тремя друзьями.

Выполняйте синхронные убийства и крупномасштабные удары по противнику, используя картинку из глаз ваших союзников. «Пятый член отряда» дрон UAV может вызывать огонь на себя и отмечать врагов.

Узнавайте позиции противника с земли или с воздуха. Совершайте звуковые взрывы, чтобы вывести ваши цели из строя.

Обуздайте огневую мощь стационарного оружия на джипах и вертолетах и уничтожьте противника с помощью ваших навыков стрельбы.

Режим повстанца:

Превзойдите тысячи в этом совершенно новом боевом режиме

Вы и ваши напарники столкнетесь с ордами врагов. Используйте тактику реальных действий, подсказанную экспертами армии США по борьбе с повстанцами.

Захватите и защитите указанную территорию, а затем приготовьтесь отразить до 50 волн врагов с возрастающей сложностью.

Соревнуйтесь с друзьями на досках почета.

Режим для нескольких игроков:

Потрясающий опыт для 12 игроков в онлайн-матчах 6 на 6

Выберите один из трех классов (штурмовик, инженер или разведчик) и откройте новое вооружение для битв на десяти картах.

Получайте опыт и новые уровни, экипируйте и развивайте своего персонажа.

Узнайте позицию противника и передайте ее вашим напарникам.

Используйте новую систему подавления, чтобы прижать противника, пока ваши напарники обходят его с фланга.

Четыре режима игры с упором на взаимодействие игроков и выполнение заданий, включая новые эксклюзивы и классический для серии Ghost Recon режим «Осада».

Создано студией Red Storm, стоявшей за признанным критиками мультиплеером Ghost Recon Advanced Warfighter.

Режим «Мастер оружия»:

Создайте идеальное оружие для любой ситуации

Настройте ваше оружие в режиме «Мастер оружия» и получите огромное превосходство над противником.

Выбирайте из огромного количества приспособлений и улучшений.

Меняйте курки, стволы, рукоятки и многое другое, чтобы создать ваше собственное, уникальное оружие.

Испытайте ваше оружие на огневом рубеже, прежде чем пойти с ним в реальный бой.

Доступно как для одного, так и для нескольких игроков.

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Требования к системе

Операционная система Windows 7 SP1 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Pentium D 3.0 Ghz or AMD Athlon64 X2 4400+ 2.2Ghz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 512 MB DirectX–compliant, Shader 4.0–enabled video card based on nVidia GeForce 8600 GTS/AMD Radeon HD 4650 DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 25 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.