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Игра для ПК Anno 2205 - Season Pass [UB_1148] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Anno 2205 - Season Pass [UB_1148] (электронный ключ)

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Игра для ПК Anno 2205 - Season Pass [UB_1148] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300333
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Anno 2205 - Season Pass [UB_1148] (электронный ключ)

Описание

TUNDRA Откройте филиал корпорации в новом секторе тундры, на равнине Ванха. Наслаждайтесь северными пейзажами: исследуйте болота, пересекайте фьорды и наблюдайте за овцебыками. Исследуйте сектор, используя новый высокотехнологичный самолет. Организуйте уникальные для тундры производственные цепочки, чтобы снабжать жителей всей Земли новыми товарами.

  • Большой сектор на континенте для строительства крупного филиала корпорации
  • Новый вид пейзажа: тундра
  • Новый вид техники: самолет управления
  • Крупнейший секторальный проект добавит новую сюжетную линию, задания и уникальные особенности игрового процесса
  • Новый персонаж сделает мир Anno 2205 еще интереснее
  • Новый тип зданий, повышающих эффективность производства на всей Земле
  • Новые производственные цепочки, позволяющие возделывать равнины тундры

ORBIT Распространите влияние своей корпорации в космос! Получите новый сектор на орбите и постройте там свою собственную космическую станцию. Наймите отважных космонавтов и поселите их на орбите; стройте исследовательские модули, чтобы улучшать и изменять параметры космической станции. Снабдите своих ученых всем необходимым, чтобы создать мощный исследовательский центр: его работа скажется на всех ваших секторах!

  • Разблокируйте новый сектор на орбите
  • Постройте космическую станцию
  • Стройте мощные исследовательские модули в космосе
  • Обеспечьте ученых на орбите всем необходимым
  • Космические технологии найдут применение во всех ваших секторах

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD5850 (1 Гб видеопамяти) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Anno 2205 - Season Pass [UB_1148] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    TUNDRA Откройте филиал корпорации в новом секторе тундры, на равнине Ванха. Наслаждайтесь северными пейзажами: исследуйте болота, пересекайте фьорды и наблюдайте за овцебыками. Исследуйте сектор, используя новый высокотехнологичный самолет. Организуйте уникальные для тундры производственные цепочки, чтобы снабжать жителей всей Земли новыми товарами.

    • Большой сектор на континенте для строительства крупного филиала корпорации
    • Новый вид пейзажа: тундра
    • Новый вид техники: самолет управления
    • Крупнейший секторальный проект добавит новую сюжетную линию, задания и уникальные особенности игрового процесса
    • Новый персонаж сделает мир Anno 2205 еще интереснее
    • Новый тип зданий, повышающих эффективность производства на всей Земле
    • Новые производственные цепочки, позволяющие возделывать равнины тундры

    ORBIT Распространите влияние своей корпорации в космос! Получите новый сектор на орбите и постройте там свою собственную космическую станцию. Наймите отважных космонавтов и поселите их на орбите; стройте исследовательские модули, чтобы улучшать и изменять параметры космической станции. Снабдите своих ученых всем необходимым, чтобы создать мощный исследовательский центр: его работа скажется на всех ваших секторах!

    • Разблокируйте новый сектор на орбите
    • Постройте космическую станцию
    • Стройте мощные исследовательские модули в космосе
    • Обеспечьте ученых на орбите всем необходимым
    • Космические технологии найдут применение во всех ваших секторах

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD5850 (1 Гб видеопамяти) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Anno 2205 - Season Pass [UB_1148] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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