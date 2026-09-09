Игра для ПК Anno 2205 - Season Pass [UB_1148] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Anno 2205 - Season Pass [UB_1148] (электронный ключ)
Описание
TUNDRA Откройте филиал корпорации в новом секторе тундры, на равнине Ванха. Наслаждайтесь северными пейзажами: исследуйте болота, пересекайте фьорды и наблюдайте за овцебыками. Исследуйте сектор, используя новый высокотехнологичный самолет. Организуйте уникальные для тундры производственные цепочки, чтобы снабжать жителей всей Земли новыми товарами.
- Большой сектор на континенте для строительства крупного филиала корпорации
- Новый вид пейзажа: тундра
- Новый вид техники: самолет управления
- Крупнейший секторальный проект добавит новую сюжетную линию, задания и уникальные особенности игрового процесса
- Новый персонаж сделает мир Anno 2205 еще интереснее
- Новый тип зданий, повышающих эффективность производства на всей Земле
- Новые производственные цепочки, позволяющие возделывать равнины тундры
ORBIT Распространите влияние своей корпорации в космос! Получите новый сектор на орбите и постройте там свою собственную космическую станцию. Наймите отважных космонавтов и поселите их на орбите; стройте исследовательские модули, чтобы улучшать и изменять параметры космической станции. Снабдите своих ученых всем необходимым, чтобы создать мощный исследовательский центр: его работа скажется на всех ваших секторах!
- Разблокируйте новый сектор на орбите
- Постройте космическую станцию
- Стройте мощные исследовательские модули в космосе
- Обеспечьте ученых на орбите всем необходимым
- Космические технологии найдут применение во всех ваших секторах
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD5850 (1 Гб видеопамяти) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
TUNDRA Откройте филиал корпорации в новом секторе тундры, на равнине Ванха. Наслаждайтесь северными пейзажами: исследуйте болота, пересекайте фьорды и наблюдайте за овцебыками. Исследуйте сектор, используя новый высокотехнологичный самолет. Организуйте уникальные для тундры производственные цепочки, чтобы снабжать жителей всей Земли новыми товарами.
- Большой сектор на континенте для строительства крупного филиала корпорации
- Новый вид пейзажа: тундра
- Новый вид техники: самолет управления
- Крупнейший секторальный проект добавит новую сюжетную линию, задания и уникальные особенности игрового процесса
- Новый персонаж сделает мир Anno 2205 еще интереснее
- Новый тип зданий, повышающих эффективность производства на всей Земле
- Новые производственные цепочки, позволяющие возделывать равнины тундры
ORBIT Распространите влияние своей корпорации в космос! Получите новый сектор на орбите и постройте там свою собственную космическую станцию. Наймите отважных космонавтов и поселите их на орбите; стройте исследовательские модули, чтобы улучшать и изменять параметры космической станции. Снабдите своих ученых всем необходимым, чтобы создать мощный исследовательский центр: его работа скажется на всех ваших секторах!
- Разблокируйте новый сектор на орбите
- Постройте космическую станцию
- Стройте мощные исследовательские модули в космосе
- Обеспечьте ученых на орбите всем необходимым
- Космические технологии найдут применение во всех ваших секторах
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD5850 (1 Гб видеопамяти) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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