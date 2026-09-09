Описание товара Игра для ПК THE CREW 2 GOLD EDITION [UB_4340] (электронный ключ)

Описание

Издание включает:

Игра The Crew® 2

Набор Motorsports Deluxe (Digital Deluxe Pack), открывающий ранний доступ к следующему транспорту и снаряжению:

ГОНОЧНЫЙ ПИКАП FORD F-150 RAPTOR 2017: Покорите бездорожье на этом авто, предназначенном для гонок среди холмов и песков.

МОНСТР-ТРАК ABARTH 500 2008: Почувствуйте себя королем дорог благодаря модифицированной версии знаменитого Fiat 500.

PILATUS PC-21: Выполняйте трюки в небе над США на одном из самых высокотехнологичных акробатических самолетов в мире.

3 КОСТЮМА: Персонализируйте свой аватар, выбрав костюм "Фристайл", "Монстр-ралли" или "Ралли-рейд".

The Crew® 2 - новая игра знаменитой серии The Crew® – позволит вам ощутить истинный дух мотоспорта в лучших американских традициях и исследовать поражающий воображение открытый игровой мир. Добро пожаловать в Мотонацию – прекрасную, огромную, словно созданную для мотоспорта страну, где вам не придется скучать. Открытый мир – все штаты Америки – в вашем распоряжении. По всей стране стритрейсеры и профессиональные гонщики, мотокроссеры и фристайлисты собираются вместе и соревнуются в различных дисциплинах. Присоединитесь к их зрелищным соревнованиям и покажите, на что вы способны, управляя различными видами автомобилей, мотоциклов, катеров и самолетов. Жаждете полной свободы в путешествии по просторам США? Впервые в игре станет возможным мгновенное переключение между любимыми наземными, водными и воздушными видами транспорта. Наслаждайтесь скоростью так, как вам нравится! Записывайте свои лучшие моменты, чтобы поделиться ими. The Crew 2 – это ваш шанс продемонстрировать талант гонщика и стать величайшим чемпионом в истории мотоспорта.

Особенности:

БРОСАЙТЕ ВЫЗОВ СМЕЛЬЧАКАМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ МОТОСПОРТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, НА ВОДЕ И В НЕБЕ

Жгите резину, участвуя в уличных гонках на улицах Нью-Йорка, загляните в каждый уголок Большого каньона, ловите волну, рассекая водную гладь на катере, или выполняйте безумные трюки на акробатическом самолете, разрезая облака над заснеженными вершинами Скалистых гор. В штабе каждого из объединений вы сможете найти уникальные транспортные средства, а также познакомиться с особыми традициями и узнать о новых спортивных дисциплинах. Выработайте свой неповторимый стиль, получите и модифицируйте транспортные средства вашей мечты и станьте настоящей "звездой" Мотонации.

НАСЛАДИТЕСЬ БЕСШОВНЫМ ИГРОВЫМ ПРОЦЕССОМ БЛАГОДАРЯ МГНОВЕННОЙ СМЕНЕ ТРАНСПОРТА

В The Crew 2 у вас появится все необходимое, чтобы исследовать просторы Америки и превзойти соперников в мире безграничной свободы, созданном для мотоспорта. Вам не придется постоянно открывать меню и смотреть на экран загрузки. Теперь вы сможете мгновенно менять транспортное средство, будь то автомобиль, катер или самолет, простым нажатием кнопки благодаря функции Fast Fav и наслаждаться путешествием без помех. Промчитесь по Лас-Анджелесу на гиперкаре вашей мечты, затем поднимитесь в воздух на акробатическом самолете и, пролетая над небоскребами, полюбуйтесь завораживающими видами на Голливуд. А добравшись до побережья, переместитесь на водную гладь Тихого океана, выбрав скоростной катер. Ваши возможности поистине безграничны!

БЛИСТАЙТЕ И ДЕЛИТЕСЬ УСПЕХАМИ, ВСЕГДА ОСТАВАЯСЬ НА СВЯЗИ

В мире The Crew 2 вы сможете поделиться самыми захватывающими моментами, а также похвастаться успехами перед друзьями и не только. Все ваши достижения, как в соревнованиях, так и в свободном режиме, влияют на ваш прогресс и повышают уровень известности. Благодаря функции LIVE Track каждый выполненный трюк на вашем пути к титулу чемпиона будет сохранен и доступен для просмотра в качестве нового рекорда, который ваши друзья смогут попытаться побить. А функция LIVE Replay позволит автоматически смонтировать самые яркие моменты в зрелищный видеоклип.

© 2017 Ubisoft Entertainment. Все права защищены. The Crew, Ubisoft, и логотип Ubisoft являются товарными знаками компании Ubisoft Entertainment в США и/или других странах.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz or AMD FX-6100 @ 3.3 GHz or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD HD 7870 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Дополнительно Используется BattleEye

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.