Игра для ПК Tom Clancys The Division - Frontline DLC [UB_1530] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancys The Division - Frontline DLC [UB_1530] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.
Данный комплект экипировки не входит в состав Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition. Набор включает 7 комплектов снаряжения, в которых вы найдете оружие, "тревожный рюкзак" и уникальную экипировку.
- Комплект спасателя
- Комплект пожарного
- Комплект полицейского
- Комплект охотника
- Комплект выжившего
- Комплект нацгвардии
- Комплект химзащиты
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.
Данный комплект экипировки не входит в состав Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition. Набор включает 7 комплектов снаряжения, в которых вы найдете оружие, "тревожный рюкзак" и уникальную экипировку.
- Комплект спасателя
- Комплект пожарного
- Комплект полицейского
- Комплект охотника
- Комплект выжившего
- Комплект нацгвардии
- Комплект химзащиты
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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