Описание товара Игра для ПК Steep [UB_2074] (электронный ключ)

Описание

Прокатитесь по огромному открытому миру Альп и Аляски, где всегда много снега и гонки никогда не заканчиваются. Покорите самые крутые горные склоны мира на лыжах, сноуборде, вингсьюте и параплане. Играйте в одиночку или бок о бок с другими игроками. Записывайте и делитесь самыми безумными трюками. Бросьте вызов своим друзьям и всему миру! Пусть они опробуют ваши собственные трассы и попытаются побить ваши рекорды, а также вновь переживите свои самые большие неудачи.

Горы в вашем распоряжении. Приготовьте ваше снаряжение и отправляйтесь их покорять.

Особенности игры:

КАТАЙТЕСЬ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ Решайте сами каким образом исследовать огромный открытый мир.

Выбирайте одно из четырех доступных средств передвижения: лыжи, сноуборд, вингсьют или параплан.

Промчитесь по снежным склонам, откройте недоступные взору места или просто насладитесь всей красотой высокогорья Альп и Аляски.

РАЗДЕЛИТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ С ДРУГИМИ ИГРОКАМИ Разделите самые захватывающие и незабываемые моменты с другими игроками.

Встречайте других игроков и играйте вместе с ними.

Играйте вместе с друзьями чтобы выполнять самые головокружительные трюки, в том числе совмещая разные виды спорта.

Соревнуйтесь с друзьями в разнообразных испытаниях.

УЧАСТВУЙТЕ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИСПЫТАНИЙ Проходите различные испытания, ставьте рекорды и докажите, что вы по праву являетесь царем горы.

Участвуйте в особенных испытаниях для каждого вида спорта, таких как: Биг-эйр, Слалом или Proximity Flying.

Соревнуйтесь со своими друзьями или сообществом.

Отправляйтесь выполнять квесты, чтобы раскрыть все секреты Альп и получите незабываемые впечатления.

ДЕЛИТЕСЬ ВСЕМ Вы совершили настоящий подвиг и хотите им поделиться? Делитесь самыми яркими и крутыми моментами с социальными сетями. Находите новые трасы и сообщайте об этом своим друзьям. Настраивайте камеру по своему усмотрению для создания своих лучших снимков и делитесь со всем миром.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

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Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.