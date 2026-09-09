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Игра для ПК Steep [UB_2074] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Steep [UB_2074] (электронный ключ)

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Игра для ПК Steep [UB_2074] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300653
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Steep [UB_2074] (электронный ключ)

Описание

Прокатитесь по огромному открытому миру Альп и Аляски, где всегда много снега и гонки никогда не заканчиваются. Покорите самые крутые горные склоны мира на лыжах, сноуборде, вингсьюте и параплане. Играйте в одиночку или бок о бок с другими игроками. Записывайте и делитесь самыми безумными трюками. Бросьте вызов своим друзьям и всему миру! Пусть они опробуют ваши собственные трассы и попытаются побить ваши рекорды, а также вновь переживите свои самые большие неудачи.

Горы в вашем распоряжении. Приготовьте ваше снаряжение и отправляйтесь их покорять.

 

Особенности игры:

КАТАЙТЕСЬ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ Решайте сами каким образом исследовать огромный открытый мир.

 

  • Выбирайте одно из четырех доступных средств передвижения: лыжи, сноуборд, вингсьют или параплан.
  • Промчитесь по снежным склонам, откройте недоступные взору места или просто насладитесь всей красотой высокогорья Альп и Аляски.
    •  

РАЗДЕЛИТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ С ДРУГИМИ ИГРОКАМИ Разделите самые захватывающие и незабываемые моменты с другими игроками.

 

  • Встречайте других игроков и играйте вместе с ними.
  • Играйте вместе с друзьями чтобы выполнять самые головокружительные трюки, в том числе совмещая разные виды спорта.
  • Соревнуйтесь с друзьями в разнообразных испытаниях.
    •  

 

УЧАСТВУЙТЕ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИСПЫТАНИЙ Проходите различные испытания, ставьте рекорды и докажите, что вы по праву являетесь царем горы.

  • Участвуйте в особенных испытаниях для каждого вида спорта, таких как: Биг-эйр, Слалом или Proximity Flying.
  • Соревнуйтесь со своими друзьями или сообществом.
  • Отправляйтесь выполнять квесты, чтобы раскрыть все секреты Альп и получите незабываемые впечатления.
    •  

 

ДЕЛИТЕСЬ ВСЕМ Вы совершили настоящий подвиг и хотите им поделиться? Делитесь самыми яркими и крутыми моментами с социальными сетями. Находите новые трасы и сообщайте об этом своим друзьям. Настраивайте камеру по своему усмотрению для создания своих лучших снимков и делитесь со всем миром.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Steep [UB_2074] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Прокатитесь по огромному открытому миру Альп и Аляски, где всегда много снега и гонки никогда не заканчиваются. Покорите самые крутые горные склоны мира на лыжах, сноуборде, вингсьюте и параплане. Играйте в одиночку или бок о бок с другими игроками. Записывайте и делитесь самыми безумными трюками. Бросьте вызов своим друзьям и всему миру! Пусть они опробуют ваши собственные трассы и попытаются побить ваши рекорды, а также вновь переживите свои самые большие неудачи.

    Горы в вашем распоряжении. Приготовьте ваше снаряжение и отправляйтесь их покорять.

     

    Особенности игры:

    КАТАЙТЕСЬ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ Решайте сами каким образом исследовать огромный открытый мир.

     

    • Выбирайте одно из четырех доступных средств передвижения: лыжи, сноуборд, вингсьют или параплан.
    • Промчитесь по снежным склонам, откройте недоступные взору места или просто насладитесь всей красотой высокогорья Альп и Аляски.
      •  

    РАЗДЕЛИТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ С ДРУГИМИ ИГРОКАМИ Разделите самые захватывающие и незабываемые моменты с другими игроками.

     

    • Встречайте других игроков и играйте вместе с ними.
    • Играйте вместе с друзьями чтобы выполнять самые головокружительные трюки, в том числе совмещая разные виды спорта.
    • Соревнуйтесь с друзьями в разнообразных испытаниях.
      •  

     

    УЧАСТВУЙТЕ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИСПЫТАНИЙ Проходите различные испытания, ставьте рекорды и докажите, что вы по праву являетесь царем горы.

    • Участвуйте в особенных испытаниях для каждого вида спорта, таких как: Биг-эйр, Слалом или Proximity Flying.
    • Соревнуйтесь со своими друзьями или сообществом.
    • Отправляйтесь выполнять квесты, чтобы раскрыть все секреты Альп и получите незабываемые впечатления.
      •  

     

    ДЕЛИТЕСЬ ВСЕМ Вы совершили настоящий подвиг и хотите им поделиться? Делитесь самыми яркими и крутыми моментами с социальными сетями. Находите новые трасы и сообщайте об этом своим друзьям. Настраивайте камеру по своему усмотрению для создания своих лучших снимков и делитесь со всем миром.

    Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

    © 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 Гб

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Доставка
    Отзывы


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