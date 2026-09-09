Игра для ПК Steep [UB_2074] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Steep [UB_2074] (электронный ключ)
Описание
Прокатитесь по огромному открытому миру Альп и Аляски, где всегда много снега и гонки никогда не заканчиваются. Покорите самые крутые горные склоны мира на лыжах, сноуборде, вингсьюте и параплане. Играйте в одиночку или бок о бок с другими игроками. Записывайте и делитесь самыми безумными трюками. Бросьте вызов своим друзьям и всему миру! Пусть они опробуют ваши собственные трассы и попытаются побить ваши рекорды, а также вновь переживите свои самые большие неудачи.
Горы в вашем распоряжении. Приготовьте ваше снаряжение и отправляйтесь их покорять.
Особенности игры:
КАТАЙТЕСЬ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ Решайте сами каким образом исследовать огромный открытый мир.
- Выбирайте одно из четырех доступных средств передвижения: лыжи, сноуборд, вингсьют или параплан.
- Промчитесь по снежным склонам, откройте недоступные взору места или просто насладитесь всей красотой высокогорья Альп и Аляски.
РАЗДЕЛИТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ С ДРУГИМИ ИГРОКАМИ Разделите самые захватывающие и незабываемые моменты с другими игроками.
- Встречайте других игроков и играйте вместе с ними.
- Играйте вместе с друзьями чтобы выполнять самые головокружительные трюки, в том числе совмещая разные виды спорта.
- Соревнуйтесь с друзьями в разнообразных испытаниях.
УЧАСТВУЙТЕ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИСПЫТАНИЙ Проходите различные испытания, ставьте рекорды и докажите, что вы по праву являетесь царем горы.
- Участвуйте в особенных испытаниях для каждого вида спорта, таких как: Биг-эйр, Слалом или Proximity Flying.
- Соревнуйтесь со своими друзьями или сообществом.
- Отправляйтесь выполнять квесты, чтобы раскрыть все секреты Альп и получите незабываемые впечатления.
ДЕЛИТЕСЬ ВСЕМ Вы совершили настоящий подвиг и хотите им поделиться? Делитесь самыми яркими и крутыми моментами с социальными сетями. Находите новые трасы и сообщайте об этом своим друзьям. Настраивайте камеру по своему усмотрению для создания своих лучших снимков и делитесь со всем миром.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Прокатитесь по огромному открытому миру Альп и Аляски, где всегда много снега и гонки никогда не заканчиваются. Покорите самые крутые горные склоны мира на лыжах, сноуборде, вингсьюте и параплане. Играйте в одиночку или бок о бок с другими игроками. Записывайте и делитесь самыми безумными трюками. Бросьте вызов своим друзьям и всему миру! Пусть они опробуют ваши собственные трассы и попытаются побить ваши рекорды, а также вновь переживите свои самые большие неудачи.
Горы в вашем распоряжении. Приготовьте ваше снаряжение и отправляйтесь их покорять.
Особенности игры:
КАТАЙТЕСЬ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ Решайте сами каким образом исследовать огромный открытый мир.
- Выбирайте одно из четырех доступных средств передвижения: лыжи, сноуборд, вингсьют или параплан.
- Промчитесь по снежным склонам, откройте недоступные взору места или просто насладитесь всей красотой высокогорья Альп и Аляски.
РАЗДЕЛИТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ С ДРУГИМИ ИГРОКАМИ Разделите самые захватывающие и незабываемые моменты с другими игроками.
- Встречайте других игроков и играйте вместе с ними.
- Играйте вместе с друзьями чтобы выполнять самые головокружительные трюки, в том числе совмещая разные виды спорта.
- Соревнуйтесь с друзьями в разнообразных испытаниях.
УЧАСТВУЙТЕ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИСПЫТАНИЙ Проходите различные испытания, ставьте рекорды и докажите, что вы по праву являетесь царем горы.
- Участвуйте в особенных испытаниях для каждого вида спорта, таких как: Биг-эйр, Слалом или Proximity Flying.
- Соревнуйтесь со своими друзьями или сообществом.
- Отправляйтесь выполнять квесты, чтобы раскрыть все секреты Альп и получите незабываемые впечатления.
ДЕЛИТЕСЬ ВСЕМ Вы совершили настоящий подвиг и хотите им поделиться? Делитесь самыми яркими и крутыми моментами с социальными сетями. Находите новые трасы и сообщайте об этом своим друзьям. Настраивайте камеру по своему усмотрению для создания своих лучших снимков и делитесь со всем миром.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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