Игра для ПК Assassin’s Creed Одиссея Deluxe Edition [UB_4948] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Assassin’s Creed Одиссея Deluxe Edition [UB_4948] (электронный ключ)
Описание
В издание входят игра и Deluxe Pack:
- набор "Хронос" (5 элементов эпических доспехов, 1 эпическое оружие, 1 эпическое ездовое животное);
- набор "Сумеречный вестник" (5 элементов редких доспехов, 1 редкое оружие);
- морской набор "Козерог" (1 дизайн корабля, 1 тема для команды);
- 1 временный бонус к опыту;
- 1 временный бонус к драхмам.
Определите свою судьбу в "Assassin's Creed® Одиссея".
Пройдите путь от изгоя до живой легенды: отправьтесь в далекое странствие, чтобы раскрыть тайны своего прошлого и изменить будущее Древней Греции. Вас ждет совершенно новая боевая система и морские путешествия в огромном бесшовном мире, который постоянно развивается и реагирует на каждое ваше действие.
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 46 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
В издание входят игра и Deluxe Pack:
- набор "Хронос" (5 элементов эпических доспехов, 1 эпическое оружие, 1 эпическое ездовое животное);
- набор "Сумеречный вестник" (5 элементов редких доспехов, 1 редкое оружие);
- морской набор "Козерог" (1 дизайн корабля, 1 тема для команды);
- 1 временный бонус к опыту;
- 1 временный бонус к драхмам.
Определите свою судьбу в "Assassin's Creed® Одиссея".
Пройдите путь от изгоя до живой легенды: отправьтесь в далекое странствие, чтобы раскрыть тайны своего прошлого и изменить будущее Древней Греции. Вас ждет совершенно новая боевая система и морские путешествия в огромном бесшовном мире, который постоянно развивается и реагирует на каждое ваше действие.
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 46 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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