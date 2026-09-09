Игра для ПК Assassins Creed Syndicate Season Pass [UB_1160] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Syndicate Season Pass [UB_1160] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для установки данного дополнения у вас должна быть активирована Uplay-версия игры Assassins Creed Syndicate
Внимание! Данное дополнение несовместимо со Steam-версией Assassins Creed Syndicate
Season Pass для Assassin's Creed Синдикат предоставит вам доступ к разнообразному дополнительному контенту и уникальным бонусам:
- Дополнение "Джек-потрошитель": узнайте историю легендарного убийцы
- Эксклюзивное задание "Долгая ночь"
- Два комплекта снаряжения и оружия высокого уровня
- Набор заданий "Последний махараджа"
- Усиление опыта
- 500 кредитов Helix для покупки дополнительного контента
- Набор "Улицы Лондона"
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 ГБ свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для установки данного дополнения у вас должна быть активирована Uplay-версия игры Assassins Creed Syndicate
Внимание! Данное дополнение несовместимо со Steam-версией Assassins Creed Syndicate
Season Pass для Assassin's Creed Синдикат предоставит вам доступ к разнообразному дополнительному контенту и уникальным бонусам:
- Дополнение "Джек-потрошитель": узнайте историю легендарного убийцы
- Эксклюзивное задание "Долгая ночь"
- Два комплекта снаряжения и оружия высокого уровня
- Набор заданий "Последний махараджа"
- Усиление опыта
- 500 кредитов Helix для покупки дополнительного контента
- Набор "Улицы Лондона"
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 ГБ свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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