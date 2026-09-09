Игра для ПК Far Cry Primal [UB_1199] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Far Cry Primal [UB_1199] (электронный ключ)
Описание
Серия Far Cry, подарившая вам безумные приключения в тропиках и в Гималаях, на этот раз перенесет вас туда, где борьба за выживание станет напряженной как никогда. Среди живописных просторов открытого мира, населенного удивительной фауной, с вами может произойти что угодно. Будьте готовы к неожиданностям!
Вы окажетесь в каменном веке, а значит - в смертельной опасности. Земля безраздельно принадлежит мамонтам и саблезубым тиграм, а человек находится где-то в начале пищевой цепи. Вы последний выживший из группы охотников. Вам предстоит изготовить смертоносное оружие, защититься от диких зверей, сразиться с враждебными племенами за территорию и доказать, что вы не добыча, а хищник.
Особенности игры:
ОХОТНИК ИЛИ ДОБЫЧА?
Вашего персонажа зовут Таккар. Он единственный уцелевший охотник из своей группы. В его жизни есть только одна цель - выжить в мире, где человек считается легкой добычей.
- Оттачивайте навыки и ведите свое племя к процветанию.
- Воспользуйтесь помощью необыкновенных персонажей, которые помогут преодолеть опасности дикой природы.
- Сразитесь с воинственными племенами, готовыми на все, чтобы стереть вас и ваших друзей с лица земли.
- Убивайте диких зверей и побеждайте врагов, чтобы доказать, что вы самый опасный хищник в Урусе.
ХОЗЯИН ЗВЕРЕЙ Вы первый человек на Земле, который попытается приручить самых опасных существ, чтобы стать вождем всего Уруса.
- Приручайте животных, которые встретятся вам на пути, чтобы они помогали вам, когда это необходимо. Для начала попробуйте приручить сову: она может осматривать местность с высоты.
- У каждого животного есть уникальные способности: волк всегда предупредит хозяина об опасности, саблезубый тигр поможет получить больше ресурсов, ягуар незаметно атакует вашего врага, а медведь сокрушит любую преграду.
- Передвигаться на спине животного - гораздо быстрее, чем идти пешком. Вы сможете промчаться верхом даже на саблезубом тигре или медведе.
КАМЕННЫЙ ВЕК В FAR CRY
Это не просто каменный век. Это каменный век в мире Far Cry - эпоха настоящего безумия и необузданной мощи.
- Находите вражеские аванпосты и идите в атаку, используя оружие, сделанное из костей убитых вами животных.
- Научитесь использовать огонь, чтобы получить тактическое преимущество в сражениях с враждебными племенами или в защите от диких зверей.Преследуйте свою добычу, чтобы нанести смертельный удар. Но будьте осторожны - запах крови может привлечь других хищников.
- В каменном веке ваш арсенал смертоносного оружия станет особенно разнообразным, а вашей жизни будут угрожать самые немыслимые опасности... в лучших традициях FarCry.
МИР ГИГАНТСКИХ СУЩЕСТВ
Ледниковый период окончен, и растительный мир на Земле переживает настоящий расцвет. У людей и животных есть все необходимые для жизни ресурсы, но каждому из видов придется отстаивать право на существование в непрерывной борьбе.
- Исследуйте первозданный мир Урус с его гигантскими деревьями, непроходимыми зарослями и коварными болотами - узнайте, как выглядела Земля до того, как человек начал ее изменять.
- Жизнь в Урусе буквально кипит, его населяет множество существ: от волков и оленей до жителей воинствующих племен. Здесь обитают и представители мегафауны, такие как саблезубые тигры и шерстистые мамонты, - настоящие гиганты, внушающие ужас остальным живым существам.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.
© 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine.”
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Серия Far Cry, подарившая вам безумные приключения в тропиках и в Гималаях, на этот раз перенесет вас туда, где борьба за выживание станет напряженной как никогда. Среди живописных просторов открытого мира, населенного удивительной фауной, с вами может произойти что угодно. Будьте готовы к неожиданностям!
Вы окажетесь в каменном веке, а значит - в смертельной опасности. Земля безраздельно принадлежит мамонтам и саблезубым тиграм, а человек находится где-то в начале пищевой цепи. Вы последний выживший из группы охотников. Вам предстоит изготовить смертоносное оружие, защититься от диких зверей, сразиться с враждебными племенами за территорию и доказать, что вы не добыча, а хищник.
Особенности игры:
ОХОТНИК ИЛИ ДОБЫЧА?
Вашего персонажа зовут Таккар. Он единственный уцелевший охотник из своей группы. В его жизни есть только одна цель - выжить в мире, где человек считается легкой добычей.
- Оттачивайте навыки и ведите свое племя к процветанию.
- Воспользуйтесь помощью необыкновенных персонажей, которые помогут преодолеть опасности дикой природы.
- Сразитесь с воинственными племенами, готовыми на все, чтобы стереть вас и ваших друзей с лица земли.
- Убивайте диких зверей и побеждайте врагов, чтобы доказать, что вы самый опасный хищник в Урусе.
ХОЗЯИН ЗВЕРЕЙ Вы первый человек на Земле, который попытается приручить самых опасных существ, чтобы стать вождем всего Уруса.
- Приручайте животных, которые встретятся вам на пути, чтобы они помогали вам, когда это необходимо. Для начала попробуйте приручить сову: она может осматривать местность с высоты.
- У каждого животного есть уникальные способности: волк всегда предупредит хозяина об опасности, саблезубый тигр поможет получить больше ресурсов, ягуар незаметно атакует вашего врага, а медведь сокрушит любую преграду.
- Передвигаться на спине животного - гораздо быстрее, чем идти пешком. Вы сможете промчаться верхом даже на саблезубом тигре или медведе.
КАМЕННЫЙ ВЕК В FAR CRY
Это не просто каменный век. Это каменный век в мире Far Cry - эпоха настоящего безумия и необузданной мощи.
- Находите вражеские аванпосты и идите в атаку, используя оружие, сделанное из костей убитых вами животных.
- Научитесь использовать огонь, чтобы получить тактическое преимущество в сражениях с враждебными племенами или в защите от диких зверей.Преследуйте свою добычу, чтобы нанести смертельный удар. Но будьте осторожны - запах крови может привлечь других хищников.
- В каменном веке ваш арсенал смертоносного оружия станет особенно разнообразным, а вашей жизни будут угрожать самые немыслимые опасности... в лучших традициях FarCry.
МИР ГИГАНТСКИХ СУЩЕСТВ
Ледниковый период окончен, и растительный мир на Земле переживает настоящий расцвет. У людей и животных есть все необходимые для жизни ресурсы, но каждому из видов придется отстаивать право на существование в непрерывной борьбе.
- Исследуйте первозданный мир Урус с его гигантскими деревьями, непроходимыми зарослями и коварными болотами - узнайте, как выглядела Земля до того, как человек начал ее изменять.
- Жизнь в Урусе буквально кипит, его населяет множество существ: от волков и оленей до жителей воинствующих племен. Здесь обитают и представители мегафауны, такие как саблезубые тигры и шерстистые мамонты, - настоящие гиганты, внушающие ужас остальным живым существам.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.
© 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine.”
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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