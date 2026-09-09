Игра для ПК Tom Clancys The Division Streets of New York Outfit Bundle [UB_1843] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancys The Division Streets of New York Outfit Bundle [UB_1843] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.
Данный комплект экипировки не входит в состав Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition.
Сэкономьте 25% при покупке четырех наборов экипировки! Среди 16 вариантов военная униформа, спортивная одежда и стильные костюмы. Так вы придадите неповторимый вид своему агенту.
В комплект входят следующие наборы:
- набор экипировки военных специалистов;
- набор экипировки десантных войск;
- набор экипировки спортивного болельщика;
- набор экипировки из Верхнего Ист-сайда.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.
Данный комплект экипировки не входит в состав Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition.
Сэкономьте 25% при покупке четырех наборов экипировки! Среди 16 вариантов военная униформа, спортивная одежда и стильные костюмы. Так вы придадите неповторимый вид своему агенту.
В комплект входят следующие наборы:
- набор экипировки военных специалистов;
- набор экипировки десантных войск;
- набор экипировки спортивного болельщика;
- набор экипировки из Верхнего Ист-сайда.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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