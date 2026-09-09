Top.Mail.Ru
Игра для ПК BioShock 2 : Minerva's Den [2K_2199] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК BioShock 2 : Minerva's Den [2K_2199] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК BioShock 2 : Minerva&#039;s Den [2K_2199] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300372
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК BioShock 2 : Minerva's Den [2K_2199] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Bioshock 2.

Логово Минервы предлагает совершенно новый самостоятельный сюжет для BioShock, где предстаёт ранее неизвестная сторона Восторга. Найдите нужные приспособления для разблокирования новых целей и зон в произвольном порядке. По мере увеличения вашей мощи вы встретитесь с широким диапазоном оппозиции Восторга: новые поединки всегда ждут вас.Расширьте свои боевые возможности при помощи ионного лазера и гравитационного плазмида, имеющегося только в Логове Минервы. Противопоставь новому противнику Большого Папочку - самого продвинутого из всех защитника Восторга. Исследуйте каждый тёмный закоулок Логова Минервы, откройте загадочное прошлое изобретателя Мыслителя и зловещие секреты, скрываемые бесчувственной всезнающей машиной, которую он изобрёл.Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/

© 2002-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. BioShock, 2K Games, the 2K Games logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All Rights Reserved

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista / XP Процессор AMD Athlon 64 3800+ с частотой 2,4 ГГц, Intel Pentium 4 530 с частотой 3 ГГц Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVIDIA 7800GT 256MB \ ATI Radeon X1900 256MB DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 11 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК BioShock 2 : Minerva's Den [2K_2199] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Bioshock 2.

    Логово Минервы предлагает совершенно новый самостоятельный сюжет для BioShock, где предстаёт ранее неизвестная сторона Восторга. Найдите нужные приспособления для разблокирования новых целей и зон в произвольном порядке. По мере увеличения вашей мощи вы встретитесь с широким диапазоном оппозиции Восторга: новые поединки всегда ждут вас.Расширьте свои боевые возможности при помощи ионного лазера и гравитационного плазмида, имеющегося только в Логове Минервы. Противопоставь новому противнику Большого Папочку - самого продвинутого из всех защитника Восторга. Исследуйте каждый тёмный закоулок Логова Минервы, откройте загадочное прошлое изобретателя Мыслителя и зловещие секреты, скрываемые бесчувственной всезнающей машиной, которую он изобрёл.Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/

    © 2002-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. BioShock, 2K Games, the 2K Games logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All Rights Reserved

    Требования к системе

    Операционная система 7 / Vista / XP Процессор AMD Athlon 64 3800+ с частотой 2,4 ГГц, Intel Pentium 4 530 с частотой 3 ГГц Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVIDIA 7800GT 256MB \ ATI Radeon X1900 256MB DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 11 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК BioShock 2 : Minerva's Den [2K_2199] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...