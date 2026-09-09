Игра для ПК BioShock 2 : Minerva's Den [2K_2199] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК BioShock 2 : Minerva's Den [2K_2199] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Bioshock 2.Логово Минервы предлагает совершенно новый самостоятельный сюжет для BioShock, где предстаёт ранее неизвестная сторона Восторга. Найдите нужные приспособления для разблокирования новых целей и зон в произвольном порядке. По мере увеличения вашей мощи вы встретитесь с широким диапазоном оппозиции Восторга: новые поединки всегда ждут вас.Расширьте свои боевые возможности при помощи ионного лазера и гравитационного плазмида, имеющегося только в Логове Минервы. Противопоставь новому противнику Большого Папочку - самого продвинутого из всех защитника Восторга. Исследуйте каждый тёмный закоулок Логова Минервы, откройте загадочное прошлое изобретателя Мыслителя и зловещие секреты, скрываемые бесчувственной всезнающей машиной, которую он изобрёл.Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
© 2002-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. BioShock, 2K Games, the 2K Games logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All Rights Reserved
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор AMD Athlon 64 3800+ с частотой 2,4 ГГц, Intel Pentium 4 530 с частотой 3 ГГц Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVIDIA 7800GT 256MB \ ATI Radeon X1900 256MB DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 11 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Bioshock 2.Логово Минервы предлагает совершенно новый самостоятельный сюжет для BioShock, где предстаёт ранее неизвестная сторона Восторга. Найдите нужные приспособления для разблокирования новых целей и зон в произвольном порядке. По мере увеличения вашей мощи вы встретитесь с широким диапазоном оппозиции Восторга: новые поединки всегда ждут вас.Расширьте свои боевые возможности при помощи ионного лазера и гравитационного плазмида, имеющегося только в Логове Минервы. Противопоставь новому противнику Большого Папочку - самого продвинутого из всех защитника Восторга. Исследуйте каждый тёмный закоулок Логова Минервы, откройте загадочное прошлое изобретателя Мыслителя и зловещие секреты, скрываемые бесчувственной всезнающей машиной, которую он изобрёл.Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
© 2002-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. BioShock, 2K Games, the 2K Games logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All Rights Reserved
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор AMD Athlon 64 3800+ с частотой 2,4 ГГц, Intel Pentium 4 530 с частотой 3 ГГц Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVIDIA 7800GT 256MB \ ATI Radeon X1900 256MB DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 11 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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