Игра для ПК Tom Clancy's The Division – Последний рубеж [UB_2266] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's The Division – Последний рубеж [UB_2266] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.
Данный контент входит в состав Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition. НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ данный контент, если вы приобретали Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition.
Третье дополнение «Последний рубеж» вводит новый режим с боями до 16 игроков: захват контрольных точек в Темной зоне. Также вас ждет новое вторжение «Похищенный сигнал», новое оружие и снаряжение.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.
Данный контент входит в состав Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition. НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ данный контент, если вы приобретали Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition.
Третье дополнение «Последний рубеж» вводит новый режим с боями до 16 игроков: захват контрольных точек в Темной зоне. Также вас ждет новое вторжение «Похищенный сигнал», новое оружие и снаряжение.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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