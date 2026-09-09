Описание товара Handy Backup Professional 8 (2 - 3) [HBP8-2] (электронный ключ)

Описание

Дополнительные преимущества Handy Backup Professional Расширяемость

Помимо отличного набора встроенных средств резервного копирования и синхронизации, Handy Backup Professional позволяет пользователю в любой момент приобрести набор дополнительных инструментов, строго соответствующих потребностям пользовательских задач!

Защищённость

В комплект поставки Handy Backup Professional входят такие инструменты защиты данных, как работа с сетевыми защищёнными протоколами FTPS и SFTP, хранение данных на коммерческом облачном сервисе Amazon S3, а также создание загрузочного образа системы для устройства USB.

Расширенные функции Handy Backup Professional Резервное копирование дисков и разделов

Handy Backup Professional поставляется в комплекте с инструментом Drive Image, позволяющим создавать точные физические образы дисков и отдельных разделов (включая присоединяемые внешние диски). Создаваемые образы дисков пригодны для загрузки системы с устройств USB.

Сохранение образа работающей системы

С помощью вышеописанного инструмента Disk Image Handy Backup Professional может создавать загрузочный образ системного диска, не прибегая к остановке работы системы и выполняемых процессов. Файлы и папки, в т. ч. системные, также могут быть скопированы без остановки ПК.

Утилита создания загрузочных дисков

С Handy Backup Professional бесплатно поставляется внешняя утилита Handy Backup Disaster Recovery (HBDR), позволяющая создать образ любой операционной системы, установленной на компьютере, и изготовить с его помощью USB-устройство для восстановления образа системы.

Поддержка Amazon S3

В версии Handy Backup Professional доступен инструмент, позволяющий непосредственно производить резервное копирование и синхронизацию данных с аккаунтами, расположенными на одном из самых популярных коммерческих облачных хранилищ, Amazon S3.

Резервное копирование баз данных

С помощью Handy Backup Professional могут быть созданы резервные копии содержимого любой базы данных, такой, как MS Access или Visual FoxPro. Для этого используется поставляемый в комплекте инструмент Database и внешний драйвер ODBC для конкретной базы данных.

Организация копирования Web-сайтов

Возможности соединения с сервисами Интернет-провайдеров по протоколам SFTP и FTPS, в комбинации с инструментом Database для сохранения динамического контента сайтов, позволяют организовать полное резервное копирование Web-контента в данной версии программы.

Требования к системе

Системные требования

Windows 10

Windows 8

Windows 7

Windows Vista

Windows Home Server

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.

Требования к аппаратной части

Список этих требований скромен:

256 MB оперативной памяти (или больше)

Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше

Мышь (рекомендуется)

Сетевой адаптер (рекомендуется)

Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.

Дисковое пространство

42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)

25 MB для Сетевых Агентов

Поддержка файловых систем и таблиц символов

Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:

NTFS

ReFS

FAT32/FAT32X

FAT16/FAT16X

При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:

ext2

ext3

ext4

HFS

HFS+

ReiserFS

(и другие)

Поддержка носителей данных

Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.

Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).

Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Handy Backup.