Описание товара Handy Backup Standard 8 (4 - 9) [HBST8-3] (электронный ключ)

Описание

Преимущества Handy Backup Доступность

Handy Backup Standard – самое недорогое решение в линейке продуктов Handy Backup, однако его функциональность с избытком обеспечивает автоматизацию резервного копирования в интересах пользователя домашнего компьютера. Дополнительные инструменты всегда можно приобрести!

Функциональность

Стандартное решение обеспечивает «из коробки» резервное копирование папок, файлов, библиотек пользователя, содержимого коммерческих облачных сервисов и папок FTP. Также доступна синхронизация любых папок на различных машинах, носителях и сетевых ресурсах.

Надёжность

Данные, с которыми работает Handy Backup Standard, могут быть зашифрованы и/или сжаты в резервных копиях по желанию пользователя. Исполняемые задачи также проверяются на завершённость и перезапускаются, если какая-либо причина помешала выполнить задачу в срок!

Совместимость

Handy Backup Standard полностью совместима со всеми версиями операционной системы Windows, существующими на данный момент в сегменте домашних компьютеров и ноутбуков, в том числе осуществляет резервное копирование Windows 10 – самой современной ОС компании Microsoft.

Основные функции Handy Backup Standard Резервное копирование пользовательских данных

Handy Backup Standard умеет автоматически создавать резервные копии указанных пользователем файлов и папок, включая стандартные библиотеки Windows и данные, предварительно выбранные по маске имени.

Автоматизация работы

Уже в базовом решении Handy Backup Standard заложены все возможности автоматизации, такие, как гибкая настройка расписания, запуск задачи при подключении устройства USB, выполнение внешних программ до и после задачи, а также автоматический поиск выбранных данных.

Поддержка различных хранилищ данных

Уже в базовой версии Standard Handy Backup умеет прямо «из коробки» работать с локальными и внешними дисками, сетевыми дисками и NAS, серверами данных FTP (включая веб-страницы), а также популярными облачными сервисами.

Гибкие настройки резервного копирования

В Handy Backup Standard в полной мере реализованы технологии для полного, инкрементального и дифференциального копирования данных, хранения нескольких версий одного и того же набора данных, шифрования и сжатия, а также выбора способа синхронизации данных между папками.

Возможность установки дополнительных инструментов

Если пользователю не хватает базовых инструментов и функций Handy Backup Standard, то можно в любой момент установить за небольшую дополнительную плату все необходимые расширения функциональности, такие, как резервное копирование баз данных или работа по протоколам SFTP/FTPS.

Управление программой: простота, доведённая до изящества

Классический интерфейс программы, ориентированный на использование в качестве рабочего инструмента, не отвлекает пользователя лишними украшениями или всплывающими окнами. Пользователь может с удобством и комфортом настроить любую функцию программы.

Вы просто указываете, что копировать, куда копировать, когда копировать (задать расписание) — и всю дальнейшую работу по защите ваших данных будет выполнять Handy Backup!

Программа резервного копирования Handy Backup Standard — это идеальное решение для платформ MS Windows® 8/7/Vista/XP. Она обеспечивает надёжную защиту данным, хранящимся на домашних компьютерах, и при этом не требуется специальных знаний для её настройки – использование решения под силу пользователю даже с начальными знаниями о ПК.

Требования к системе

Системные требования

Windows 10

Windows 8

Windows 7

Windows Vista

Windows Home Server

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.

Требования к аппаратной части

Список этих требований скромен:

256 MB оперативной памяти (или больше)

Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше

Мышь (рекомендуется)

Сетевой адаптер (рекомендуется)

Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.

Дисковое пространство

42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)

25 MB для Сетевых Агентов

Поддержка файловых систем и таблиц символов

Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:

NTFS

ReFS

FAT32/FAT32X

FAT16/FAT16X

При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:

ext2

ext3

ext4

HFS

HFS+

ReiserFS

(и другие)

Поддержка носителей данных

Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.

Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).

Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Handy Backup.