Handy Backup Standard 8 (10 - ...) [HBST8-4] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Handy Backup Standard 8 (10 - ...) [HBST8-4] (электронный ключ)
Описание
Преимущества Handy Backup
Доступность
Handy Backup Standard – самое недорогое решение в линейке продуктов Handy Backup, однако его функциональность с избытком обеспечивает автоматизацию резервного копирования в интересах пользователя домашнего компьютера. Дополнительные инструменты всегда можно приобрести!
Функциональность
Стандартное решение обеспечивает «из коробки» резервное копирование папок, файлов, библиотек пользователя, содержимого коммерческих облачных сервисов и папок FTP. Также доступна синхронизация любых папок на различных машинах, носителях и сетевых ресурсах.
Надёжность
Данные, с которыми работает Handy Backup Standard, могут быть зашифрованы и/или сжаты в резервных копиях по желанию пользователя. Исполняемые задачи также проверяются на завершённость и перезапускаются, если какая-либо причина помешала выполнить задачу в срок!
Совместимость
Handy Backup Standard полностью совместима со всеми версиями операционной системы Windows, существующими на данный момент в сегменте домашних компьютеров и ноутбуков, в том числе осуществляет резервное копирование Windows 10 – самой современной ОС компании Microsoft.
Основные функции Handy Backup Standard
Резервное копирование пользовательских данных
Handy Backup Standard умеет автоматически создавать резервные копии указанных пользователем файлов и папок, включая стандартные библиотеки Windows и данные, предварительно выбранные по маске имени.
Автоматизация работы
Уже в базовом решении Handy Backup Standard заложены все возможности автоматизации, такие, как гибкая настройка расписания, запуск задачи при подключении устройства USB, выполнение внешних программ до и после задачи, а также автоматический поиск выбранных данных.
Поддержка различных хранилищ данных
Уже в базовой версии Standard Handy Backup умеет прямо «из коробки» работать с локальными и внешними дисками, сетевыми дисками и NAS, серверами данных FTP (включая веб-страницы), а также популярными облачными сервисами.
Гибкие настройки резервного копирования
В Handy Backup Standard в полной мере реализованы технологии для полного, инкрементального и дифференциального копирования данных, хранения нескольких версий одного и того же набора данных, шифрования и сжатия, а также выбора способа синхронизации данных между папками.
Возможность установки дополнительных инструментов
Если пользователю не хватает базовых инструментов и функций Handy Backup Standard, то можно в любой момент установить за небольшую дополнительную плату все необходимые расширения функциональности, такие, как резервное копирование баз данных или работа по протоколам SFTP/FTPS.
Управление программой: простота, доведённая до изящества
Классический интерфейс программы, ориентированный на использование в качестве рабочего инструмента, не отвлекает пользователя лишними украшениями или всплывающими окнами. Пользователь может с удобством и комфортом настроить любую функцию программы.
Вы просто указываете, что копировать, куда копировать, когда копировать (задать расписание) — и всю дальнейшую работу по защите ваших данных будет выполнять Handy Backup!
Программа резервного копирования Handy Backup Standard — это идеальное решение для платформ MS Windows® 8/7/Vista/XP. Она обеспечивает надёжную защиту данным, хранящимся на домашних компьютерах, и при этом не требуется специальных знаний для её настройки – использование решения под силу пользователю даже с начальными знаниями о ПК.
Требования к системе
Системные требования
- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows Home Server
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.
Требования к аппаратной части
Список этих требований скромен:
- 256 MB оперативной памяти (или больше)
- Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше
- Мышь (рекомендуется)
- Сетевой адаптер (рекомендуется)
Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.
Дисковое пространство
- 42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)
- 25 MB для Сетевых Агентов
Поддержка файловых систем и таблиц символов
Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:
- NTFS
- ReFS
- FAT32/FAT32X
- FAT16/FAT16X
При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:
- ext2
- ext3
- ext4
- HFS
- HFS+
- ReiserFS
- (и другие)
Поддержка носителей данных
- Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.
- Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).
- Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив Handy Backup.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Преимущества Handy Backup
Доступность
Handy Backup Standard – самое недорогое решение в линейке продуктов Handy Backup, однако его функциональность с избытком обеспечивает автоматизацию резервного копирования в интересах пользователя домашнего компьютера. Дополнительные инструменты всегда можно приобрести!
Функциональность
Стандартное решение обеспечивает «из коробки» резервное копирование папок, файлов, библиотек пользователя, содержимого коммерческих облачных сервисов и папок FTP. Также доступна синхронизация любых папок на различных машинах, носителях и сетевых ресурсах.
Надёжность
Данные, с которыми работает Handy Backup Standard, могут быть зашифрованы и/или сжаты в резервных копиях по желанию пользователя. Исполняемые задачи также проверяются на завершённость и перезапускаются, если какая-либо причина помешала выполнить задачу в срок!
Совместимость
Handy Backup Standard полностью совместима со всеми версиями операционной системы Windows, существующими на данный момент в сегменте домашних компьютеров и ноутбуков, в том числе осуществляет резервное копирование Windows 10 – самой современной ОС компании Microsoft.
Основные функции Handy Backup Standard
Резервное копирование пользовательских данных
Handy Backup Standard умеет автоматически создавать резервные копии указанных пользователем файлов и папок, включая стандартные библиотеки Windows и данные, предварительно выбранные по маске имени.
Автоматизация работы
Уже в базовом решении Handy Backup Standard заложены все возможности автоматизации, такие, как гибкая настройка расписания, запуск задачи при подключении устройства USB, выполнение внешних программ до и после задачи, а также автоматический поиск выбранных данных.
Поддержка различных хранилищ данных
Уже в базовой версии Standard Handy Backup умеет прямо «из коробки» работать с локальными и внешними дисками, сетевыми дисками и NAS, серверами данных FTP (включая веб-страницы), а также популярными облачными сервисами.
Гибкие настройки резервного копирования
В Handy Backup Standard в полной мере реализованы технологии для полного, инкрементального и дифференциального копирования данных, хранения нескольких версий одного и того же набора данных, шифрования и сжатия, а также выбора способа синхронизации данных между папками.
Возможность установки дополнительных инструментов
Если пользователю не хватает базовых инструментов и функций Handy Backup Standard, то можно в любой момент установить за небольшую дополнительную плату все необходимые расширения функциональности, такие, как резервное копирование баз данных или работа по протоколам SFTP/FTPS.
Управление программой: простота, доведённая до изящества
Классический интерфейс программы, ориентированный на использование в качестве рабочего инструмента, не отвлекает пользователя лишними украшениями или всплывающими окнами. Пользователь может с удобством и комфортом настроить любую функцию программы.
Вы просто указываете, что копировать, куда копировать, когда копировать (задать расписание) — и всю дальнейшую работу по защите ваших данных будет выполнять Handy Backup!
Программа резервного копирования Handy Backup Standard — это идеальное решение для платформ MS Windows® 8/7/Vista/XP. Она обеспечивает надёжную защиту данным, хранящимся на домашних компьютерах, и при этом не требуется специальных знаний для её настройки – использование решения под силу пользователю даже с начальными знаниями о ПК.
Требования к системе
Системные требования
- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows Home Server
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.
Требования к аппаратной части
Список этих требований скромен:
- 256 MB оперативной памяти (или больше)
- Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше
- Мышь (рекомендуется)
- Сетевой адаптер (рекомендуется)
Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.
Дисковое пространство
- 42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)
- 25 MB для Сетевых Агентов
Поддержка файловых систем и таблиц символов
Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:
- NTFS
- ReFS
- FAT32/FAT32X
- FAT16/FAT16X
При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:
- ext2
- ext3
- ext4
- HFS
- HFS+
- ReiserFS
- (и другие)
Поддержка носителей данных
- Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.
- Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).
- Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив Handy Backup.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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