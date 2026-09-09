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Handy Backup Standard 8 (2 - 3) [HBST8-2] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Handy Backup Standard 8 (2 - 3) [HBST8-2] (электронный ключ)

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Handy Backup Standard 8 (2 - 3) [HBST8-2] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бэкап устройств
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
2 540 руб.  2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300070
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Характеристики

Бренд
Novosoft
Тип товара
Бэкап устройств

Описание товара Handy Backup Standard 8 (2 - 3) [HBST8-2] (электронный ключ)

Описание

Преимущества Handy Backup

Доступность

Handy Backup Standard – самое недорогое решение в линейке продуктов Handy Backup, однако его функциональность с избытком обеспечивает автоматизацию резервного копирования в интересах пользователя домашнего компьютера. Дополнительные инструменты всегда можно приобрести!

Функциональность

Стандартное решение обеспечивает «из коробки» резервное копирование папок, файлов, библиотек пользователя, содержимого коммерческих облачных сервисов и папок FTP. Также доступна синхронизация любых папок на различных машинах, носителях и сетевых ресурсах.

Надёжность

Данные, с которыми работает Handy Backup Standard, могут быть зашифрованы и/или сжаты в резервных копиях по желанию пользователя. Исполняемые задачи также проверяются на завершённость и перезапускаются, если какая-либо причина помешала выполнить задачу в срок!

Совместимость

Handy Backup Standard полностью совместима со всеми версиями операционной системы Windows, существующими на данный момент в сегменте домашних компьютеров и ноутбуков, в том числе осуществляет резервное копирование Windows 10 – самой современной ОС компании Microsoft.

Основные функции Handy Backup Standard

 

Резервное копирование пользовательских данных

Handy Backup Standard умеет автоматически создавать резервные копии указанных пользователем файлов и папок, включая стандартные библиотеки Windows и данные, предварительно выбранные по маске имени.

 

Автоматизация работы

Уже в базовом решении Handy Backup Standard заложены все возможности автоматизации, такие, как гибкая настройка расписания, запуск задачи при подключении устройства USB, выполнение внешних программ до и после задачи, а также автоматический поиск выбранных данных.

 

Поддержка различных хранилищ данных

Уже в базовой версии Standard Handy Backup умеет прямо «из коробки» работать с локальными и внешними дисками, сетевыми дисками и NAS, серверами данных FTP (включая веб-страницы), а также популярными облачными сервисами.

 

Гибкие настройки резервного копирования

В Handy Backup Standard в полной мере реализованы технологии для полного, инкрементального и дифференциального копирования данных, хранения нескольких версий одного и того же набора данных, шифрования и сжатия, а также выбора способа синхронизации данных между папками.

 

Возможность установки дополнительных инструментов

Если пользователю не хватает базовых инструментов и функций Handy Backup Standard, то можно в любой момент установить за небольшую дополнительную плату все необходимые расширения функциональности, такие, как резервное копирование баз данных или работа по протоколам SFTP/FTPS.

 

Управление программой: простота, доведённая до изящества

Классический интерфейс программы, ориентированный на использование в качестве рабочего инструмента, не отвлекает пользователя лишними украшениями или всплывающими окнами. Пользователь может с удобством и комфортом настроить любую функцию программы.

 

Вы просто указываете, что копировать, куда копировать, когда копировать (задать расписание) — и всю дальнейшую работу по защите ваших данных будет выполнять Handy Backup! 

Программа резервного копирования Handy Backup Standard — это идеальное решение для платформ MS Windows® 8/7/Vista/XP. Она обеспечивает надёжную защиту данным, хранящимся на домашних компьютерах, и при этом не требуется специальных знаний для её настройки – использование решения под силу пользователю даже с начальными знаниями о ПК. 

 

Требования к системе

Системные требования

  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows Home Server
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016

Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.

Требования к аппаратной части

Список этих требований скромен:

  • 256 MB оперативной памяти (или больше)
  • Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше
  • Мышь (рекомендуется)
  • Сетевой адаптер (рекомендуется)
 

Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.

Дисковое пространство

  • 42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)
  • 25 MB для Сетевых Агентов

Поддержка файловых систем и таблиц символов

Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:

  • NTFS
  • ReFS
  • FAT32/FAT32X
  • FAT16/FAT16X
 

При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:

  • ext2
  • ext3
  • ext4
  • HFS
  • HFS+
  • ReiserFS
  • (и другие)

Поддержка носителей данных

  • Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.
  • Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).
  • Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Handy Backup.

 

Отзывы о товаре Handy Backup Standard 8 (2 - 3) [HBST8-2] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Novosoft
Тип товара
Бэкап устройств
Описание

Описание

Преимущества Handy Backup

Доступность

Handy Backup Standard – самое недорогое решение в линейке продуктов Handy Backup, однако его функциональность с избытком обеспечивает автоматизацию резервного копирования в интересах пользователя домашнего компьютера. Дополнительные инструменты всегда можно приобрести!

Функциональность

Стандартное решение обеспечивает «из коробки» резервное копирование папок, файлов, библиотек пользователя, содержимого коммерческих облачных сервисов и папок FTP. Также доступна синхронизация любых папок на различных машинах, носителях и сетевых ресурсах.

Надёжность

Данные, с которыми работает Handy Backup Standard, могут быть зашифрованы и/или сжаты в резервных копиях по желанию пользователя. Исполняемые задачи также проверяются на завершённость и перезапускаются, если какая-либо причина помешала выполнить задачу в срок!

Совместимость

Handy Backup Standard полностью совместима со всеми версиями операционной системы Windows, существующими на данный момент в сегменте домашних компьютеров и ноутбуков, в том числе осуществляет резервное копирование Windows 10 – самой современной ОС компании Microsoft.

Основные функции Handy Backup Standard

 

Резервное копирование пользовательских данных

Handy Backup Standard умеет автоматически создавать резервные копии указанных пользователем файлов и папок, включая стандартные библиотеки Windows и данные, предварительно выбранные по маске имени.

 

Автоматизация работы

Уже в базовом решении Handy Backup Standard заложены все возможности автоматизации, такие, как гибкая настройка расписания, запуск задачи при подключении устройства USB, выполнение внешних программ до и после задачи, а также автоматический поиск выбранных данных.

 

Поддержка различных хранилищ данных

Уже в базовой версии Standard Handy Backup умеет прямо «из коробки» работать с локальными и внешними дисками, сетевыми дисками и NAS, серверами данных FTP (включая веб-страницы), а также популярными облачными сервисами.

 

Гибкие настройки резервного копирования

В Handy Backup Standard в полной мере реализованы технологии для полного, инкрементального и дифференциального копирования данных, хранения нескольких версий одного и того же набора данных, шифрования и сжатия, а также выбора способа синхронизации данных между папками.

 

Возможность установки дополнительных инструментов

Если пользователю не хватает базовых инструментов и функций Handy Backup Standard, то можно в любой момент установить за небольшую дополнительную плату все необходимые расширения функциональности, такие, как резервное копирование баз данных или работа по протоколам SFTP/FTPS.

 

Управление программой: простота, доведённая до изящества

Классический интерфейс программы, ориентированный на использование в качестве рабочего инструмента, не отвлекает пользователя лишними украшениями или всплывающими окнами. Пользователь может с удобством и комфортом настроить любую функцию программы.

 

Вы просто указываете, что копировать, куда копировать, когда копировать (задать расписание) — и всю дальнейшую работу по защите ваших данных будет выполнять Handy Backup! 

Программа резервного копирования Handy Backup Standard — это идеальное решение для платформ MS Windows® 8/7/Vista/XP. Она обеспечивает надёжную защиту данным, хранящимся на домашних компьютерах, и при этом не требуется специальных знаний для её настройки – использование решения под силу пользователю даже с начальными знаниями о ПК. 

 

Требования к системе

Системные требования

  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows Home Server
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016

Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.

Требования к аппаратной части

Список этих требований скромен:

  • 256 MB оперативной памяти (или больше)
  • Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше
  • Мышь (рекомендуется)
  • Сетевой адаптер (рекомендуется)
 

Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.

Дисковое пространство

  • 42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)
  • 25 MB для Сетевых Агентов

Поддержка файловых систем и таблиц символов

Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:

  • NTFS
  • ReFS
  • FAT32/FAT32X
  • FAT16/FAT16X
 

При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:

  • ext2
  • ext3
  • ext4
  • HFS
  • HFS+
  • ReiserFS
  • (и другие)

Поддержка носителей данных

  • Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.
  • Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).
  • Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Handy Backup.

 

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Отзывы


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