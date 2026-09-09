Handy Backup Professional 8 [HBP8-1] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Handy Backup Professional 8 [HBP8-1] (электронный ключ)
Описание
Дополнительные преимущества Handy Backup Professional
Расширяемость
Помимо отличного набора встроенных средств резервного копирования и синхронизации, Handy Backup Professional позволяет пользователю в любой момент приобрести набор дополнительных инструментов, строго соответствующих потребностям пользовательских задач!
Защищённость
В комплект поставки Handy Backup Professional входят такие инструменты защиты данных, как работа с сетевыми защищёнными протоколами FTPS и SFTP, хранение данных на коммерческом облачном сервисе Amazon S3, а также создание загрузочного образа системы для устройства USB.
Расширенные функции Handy Backup Professional
Резервное копирование дисков и разделов
Handy Backup Professional поставляется в комплекте с инструментом Drive Image, позволяющим создавать точные физические образы дисков и отдельных разделов (включая присоединяемые внешние диски). Создаваемые образы дисков пригодны для загрузки системы с устройств USB.
Сохранение образа работающей системы
С помощью вышеописанного инструмента Disk Image Handy Backup Professional может создавать загрузочный образ системного диска, не прибегая к остановке работы системы и выполняемых процессов. Файлы и папки, в т. ч. системные, также могут быть скопированы без остановки ПК.
Утилита создания загрузочных дисков
С Handy Backup Professional бесплатно поставляется внешняя утилита Handy Backup Disaster Recovery (HBDR), позволяющая создать образ любой операционной системы, установленной на компьютере, и изготовить с его помощью USB-устройство для восстановления образа системы.
Поддержка Amazon S3
В версии Handy Backup Professional доступен инструмент, позволяющий непосредственно производить резервное копирование и синхронизацию данных с аккаунтами, расположенными на одном из самых популярных коммерческих облачных хранилищ, Amazon S3.
Резервное копирование баз данных
С помощью Handy Backup Professional могут быть созданы резервные копии содержимого любой базы данных, такой, как MS Access или Visual FoxPro. Для этого используется поставляемый в комплекте инструмент Database и внешний драйвер ODBC для конкретной базы данных.
Организация копирования Web-сайтов
Возможности соединения с сервисами Интернет-провайдеров по протоколам SFTP и FTPS, в комбинации с инструментом Database для сохранения динамического контента сайтов, позволяют организовать полное резервное копирование Web-контента в данной версии программы.
Требования к системе
Системные требования
- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows Home Server
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.
Требования к аппаратной части
Список этих требований скромен:
- 256 MB оперативной памяти (или больше)
- Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше
- Мышь (рекомендуется)
- Сетевой адаптер (рекомендуется)
Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.
Дисковое пространство
- 42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)
- 25 MB для Сетевых Агентов
Поддержка файловых систем и таблиц символов
Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:
- NTFS
- ReFS
- FAT32/FAT32X
- FAT16/FAT16X
При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:
- ext2
- ext3
- ext4
- HFS
- HFS+
- ReiserFS
- (и другие)
Поддержка носителей данных
- Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.
- Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).
- Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив Handy Backup.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Дополнительные преимущества Handy Backup Professional
Расширяемость
Помимо отличного набора встроенных средств резервного копирования и синхронизации, Handy Backup Professional позволяет пользователю в любой момент приобрести набор дополнительных инструментов, строго соответствующих потребностям пользовательских задач!
Защищённость
В комплект поставки Handy Backup Professional входят такие инструменты защиты данных, как работа с сетевыми защищёнными протоколами FTPS и SFTP, хранение данных на коммерческом облачном сервисе Amazon S3, а также создание загрузочного образа системы для устройства USB.
Расширенные функции Handy Backup Professional
Резервное копирование дисков и разделов
Handy Backup Professional поставляется в комплекте с инструментом Drive Image, позволяющим создавать точные физические образы дисков и отдельных разделов (включая присоединяемые внешние диски). Создаваемые образы дисков пригодны для загрузки системы с устройств USB.
Сохранение образа работающей системы
С помощью вышеописанного инструмента Disk Image Handy Backup Professional может создавать загрузочный образ системного диска, не прибегая к остановке работы системы и выполняемых процессов. Файлы и папки, в т. ч. системные, также могут быть скопированы без остановки ПК.
Утилита создания загрузочных дисков
С Handy Backup Professional бесплатно поставляется внешняя утилита Handy Backup Disaster Recovery (HBDR), позволяющая создать образ любой операционной системы, установленной на компьютере, и изготовить с его помощью USB-устройство для восстановления образа системы.
Поддержка Amazon S3
В версии Handy Backup Professional доступен инструмент, позволяющий непосредственно производить резервное копирование и синхронизацию данных с аккаунтами, расположенными на одном из самых популярных коммерческих облачных хранилищ, Amazon S3.
Резервное копирование баз данных
С помощью Handy Backup Professional могут быть созданы резервные копии содержимого любой базы данных, такой, как MS Access или Visual FoxPro. Для этого используется поставляемый в комплекте инструмент Database и внешний драйвер ODBC для конкретной базы данных.
Организация копирования Web-сайтов
Возможности соединения с сервисами Интернет-провайдеров по протоколам SFTP и FTPS, в комбинации с инструментом Database для сохранения динамического контента сайтов, позволяют организовать полное резервное копирование Web-контента в данной версии программы.
Требования к системе
Системные требования
- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows Home Server
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.
Требования к аппаратной части
Список этих требований скромен:
- 256 MB оперативной памяти (или больше)
- Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше
- Мышь (рекомендуется)
- Сетевой адаптер (рекомендуется)
Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.
Дисковое пространство
- 42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)
- 25 MB для Сетевых Агентов
Поддержка файловых систем и таблиц символов
Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:
- NTFS
- ReFS
- FAT32/FAT32X
- FAT16/FAT16X
При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:
- ext2
- ext3
- ext4
- HFS
- HFS+
- ReiserFS
- (и другие)
Поддержка носителей данных
- Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.
- Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).
- Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив Handy Backup.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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