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Handy Backup Professional 8 (4 - 9) [HBP8-3] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Handy Backup Professional 8 (4 - 9) [HBP8-3] (электронный ключ)

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Handy Backup Professional 8 (4 - 9) [HBP8-3] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бэкап устройств
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
3 450 руб.  4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300063
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Характеристики

Бренд
Novosoft
Тип товара
Бэкап устройств

Описание товара Handy Backup Professional 8 (4 - 9) [HBP8-3] (электронный ключ)

Описание

Дополнительные преимущества Handy Backup Professional

Расширяемость

Помимо отличного набора встроенных средств резервного копирования и синхронизации, Handy Backup Professional позволяет пользователю в любой момент приобрести набор дополнительных инструментов, строго соответствующих потребностям пользовательских задач!

Защищённость

В комплект поставки Handy Backup Professional входят такие инструменты защиты данных, как работа с сетевыми защищёнными протоколами FTPS и SFTP, хранение данных на коммерческом облачном сервисе Amazon S3, а также создание загрузочного образа системы для устройства USB.

Расширенные функции Handy Backup Professional

Резервное копирование дисков и разделов

Handy Backup Professional поставляется в комплекте с инструментом Drive Image, позволяющим создавать точные физические образы дисков и отдельных разделов (включая присоединяемые внешние диски). Создаваемые образы дисков пригодны для загрузки системы с устройств USB.

Сохранение образа работающей системы

С помощью вышеописанного инструмента Disk Image Handy Backup Professional может создавать загрузочный образ системного диска, не прибегая к остановке работы системы и выполняемых процессов. Файлы и папки, в т. ч. системные, также могут быть скопированы без остановки ПК.

Утилита создания загрузочных дисков

С Handy Backup Professional бесплатно поставляется внешняя утилита Handy Backup Disaster Recovery (HBDR), позволяющая создать образ любой операционной системы, установленной на компьютере, и изготовить с его помощью USB-устройство для восстановления образа системы.

Поддержка Amazon S3

В версии Handy Backup Professional доступен инструмент, позволяющий непосредственно производить резервное копирование и синхронизацию данных с аккаунтами, расположенными на одном из самых популярных коммерческих облачных хранилищ, Amazon S3.

Резервное копирование баз данных

С помощью Handy Backup Professional могут быть созданы резервные копии содержимого любой базы данных, такой, как MS Access или Visual FoxPro. Для этого используется поставляемый в комплекте инструмент Database и внешний драйвер ODBC для конкретной базы данных.

Организация копирования Web-сайтов

Возможности соединения с сервисами Интернет-провайдеров по протоколам SFTP и FTPS, в комбинации с инструментом Database для сохранения динамического контента сайтов, позволяют организовать полное резервное копирование Web-контента в данной версии программы.

Требования к системе

Системные требования

  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows Home Server
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016

Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.

Требования к аппаратной части

Список этих требований скромен:

  • 256 MB оперативной памяти (или больше)
  • Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше
  • Мышь (рекомендуется)
  • Сетевой адаптер (рекомендуется)
 

Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.

Дисковое пространство

  • 42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)
  • 25 MB для Сетевых Агентов

Поддержка файловых систем и таблиц символов

Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:

  • NTFS
  • ReFS
  • FAT32/FAT32X
  • FAT16/FAT16X
 

При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:

  • ext2
  • ext3
  • ext4
  • HFS
  • HFS+
  • ReiserFS
  • (и другие)

Поддержка носителей данных

  • Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.
  • Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).
  • Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Handy Backup.  

Отзывы о товаре Handy Backup Professional 8 (4 - 9) [HBP8-3] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Novosoft
Тип товара
Бэкап устройств
Описание

Описание

Дополнительные преимущества Handy Backup Professional

Расширяемость

Помимо отличного набора встроенных средств резервного копирования и синхронизации, Handy Backup Professional позволяет пользователю в любой момент приобрести набор дополнительных инструментов, строго соответствующих потребностям пользовательских задач!

Защищённость

В комплект поставки Handy Backup Professional входят такие инструменты защиты данных, как работа с сетевыми защищёнными протоколами FTPS и SFTP, хранение данных на коммерческом облачном сервисе Amazon S3, а также создание загрузочного образа системы для устройства USB.

Расширенные функции Handy Backup Professional

Резервное копирование дисков и разделов

Handy Backup Professional поставляется в комплекте с инструментом Drive Image, позволяющим создавать точные физические образы дисков и отдельных разделов (включая присоединяемые внешние диски). Создаваемые образы дисков пригодны для загрузки системы с устройств USB.

Сохранение образа работающей системы

С помощью вышеописанного инструмента Disk Image Handy Backup Professional может создавать загрузочный образ системного диска, не прибегая к остановке работы системы и выполняемых процессов. Файлы и папки, в т. ч. системные, также могут быть скопированы без остановки ПК.

Утилита создания загрузочных дисков

С Handy Backup Professional бесплатно поставляется внешняя утилита Handy Backup Disaster Recovery (HBDR), позволяющая создать образ любой операционной системы, установленной на компьютере, и изготовить с его помощью USB-устройство для восстановления образа системы.

Поддержка Amazon S3

В версии Handy Backup Professional доступен инструмент, позволяющий непосредственно производить резервное копирование и синхронизацию данных с аккаунтами, расположенными на одном из самых популярных коммерческих облачных хранилищ, Amazon S3.

Резервное копирование баз данных

С помощью Handy Backup Professional могут быть созданы резервные копии содержимого любой базы данных, такой, как MS Access или Visual FoxPro. Для этого используется поставляемый в комплекте инструмент Database и внешний драйвер ODBC для конкретной базы данных.

Организация копирования Web-сайтов

Возможности соединения с сервисами Интернет-провайдеров по протоколам SFTP и FTPS, в комбинации с инструментом Database для сохранения динамического контента сайтов, позволяют организовать полное резервное копирование Web-контента в данной версии программы.

Требования к системе

Системные требования

  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows Home Server
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016

Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.

Требования к аппаратной части

Список этих требований скромен:

  • 256 MB оперативной памяти (или больше)
  • Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше
  • Мышь (рекомендуется)
  • Сетевой адаптер (рекомендуется)
 

Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.

Дисковое пространство

  • 42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)
  • 25 MB для Сетевых Агентов

Поддержка файловых систем и таблиц символов

Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:

  • NTFS
  • ReFS
  • FAT32/FAT32X
  • FAT16/FAT16X
 

При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:

  • ext2
  • ext3
  • ext4
  • HFS
  • HFS+
  • ReiserFS
  • (и другие)

Поддержка носителей данных

  • Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.
  • Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).
  • Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Handy Backup.  

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Отзывы


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