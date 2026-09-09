Описание товара Handy Backup Office Expert 8 [HBOE8-1] (электронный ключ)

Описание

Преимущества Handy Backup Office Expert Универсальность

Handy Backup Office Expert – решение категории «всё включено». Все виды данных и устройств резервного копирования на вашем компьютере, поддерживаемые Handy Backup, работают здесь прямо «из коробки», без дополнительных вложений или усилий по установке.

Эффективность

Handy Backup Office Expert занимает очень мало места и почти не расходует системных ресурсов компьютера при работе. Различные виды оптимизации, такие, как сжатие резервных копий или дифференциальный бэкап, также ускоряют работу и уменьшают объёмы хранимых данных.

Возможности Handy Backup Office Expert Резервное копирование и синхронизация данных любого типа

Handy Backup Office Expert имеет инструменты для автоматической работы с локальными и сетевыми данными, в том числе базами данных, виртуальными машинами и образами дисков.

Программа позволяет хранить данные на сетевых дисках, серверах FTP, SFTP или FTPS, облачных сервисах (например, Amazon S3 и Яндекс.Диск), а также на локальной машине.

Хранение и синхронизация корпоративной почты

Решение Handy Backup Office Expert обеспечивает поддержку резервного копирования данных популярного сервера корпоративной почты, Microsoft Exchange.

Данные других почтовых сервисов могут быть сохранены как локальные файлы или непосредственно на сервере почты по протоколу IMAP.

Поддержка работы с базами данных

В Handy Backup Office Expert заранее встроены инструменты для работы с базами данных, не только через драйверы ODBC, но и с использованием пользовательского интерфейса (API) различных СУБД.

В программе доступен прямой бэкап таких популярных баз данных, как MySQL Backup, MS SQL Server, PostgreSQL, 1С и др.

Поддержка виртуальных технологий

Handy Backup Office Expert может копировать и синхронизировать данные на виртуальных машинах всех популярных типов, включая среды VMware, Hyper-V и VirtualBox. а также работать с севрерами виртуальных машин

Работа с виртуальными данными может вестись как непосредственно из виртуальной среды, так и на физическом сервере.

Требования к системе

Системные требования

Windows 10

Windows 8

Windows 7

Windows Vista

Windows Home Server

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.

Требования к аппаратной части

Список этих требований скромен:

256 MB оперативной памяти (или больше)

Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше

Мышь (рекомендуется)

Сетевой адаптер (рекомендуется)

Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.

Дисковое пространство

42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)

25 MB для Сетевых Агентов

Поддержка файловых систем и таблиц символов

Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:

NTFS

ReFS

FAT32/FAT32X

FAT16/FAT16X

При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:

ext2

ext3

ext4

HFS

HFS+

ReiserFS

(и другие)

Поддержка носителей данных

Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.

Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).

Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Handy Backup.