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Flash Drive Recovery Business [SO-6-b] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Flash Drive Recovery Business [SO-6-b] (электронный ключ)

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Flash Drive Recovery Business [SO-6-b] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бэкап устройств
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 890 руб.  2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300056
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Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Бэкап устройств

Описание товара Flash Drive Recovery Business [SO-6-b] (электронный ключ)

Описание

SoftOrbits Flash Drive Recovery - это утилита, позволяющая осуществить восстановление удаленных фотографий, документов и других типов данных. Она поможет Вам вернуть стертые файлы с любого типа Flash карт (Mini SD и Compact Flash карты фотоаппаратов, USB накопители, PC cards, восстановление флешки). Программа поможет в восстановлении фотографий, документов, mp3, видео и прочих файлов, даже с отформатированных карт.

Вы можете посмотреть результаты восстановления в бесплатной версии программы. После покупки у вас появится возможность сохранить восстановленные данные. То есть вы платите лишь в случае успешного восстановления, никакого риска. Вам не надо быть специалистом в восстановлении данных, весь процесс восстановления фото происходит автоматически.

SoftOrbits Flash Drive Recovery позволяет:

  • Просмотр и восстановление фотографий с карты памяти фотоаппарата в форматах JPEG, RAW, а также возможность просмотра TIFF, BMP, PNG, GIF, TGA, документов Microsoft Office.
  • Просмотр и восстановление изображений в формате RAW (CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, RAW и прочие форматы).
  • Восстанавление различных типов носителей данных: дискеты, цифровые фотокамеры, Zip диски, карты Smart Media, Sony Memory Stick, Compact Flash карты, MicroDrive карты, Secure Digital карты, xD Picture карты, Flash карты, USB диски, восстановление флешек и многие другие.
  • Восстановление фото работает под Microsoft Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista, Windows 7/8.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Flash Drive Recovery. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре Flash Drive Recovery Business [SO-6-b] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Бэкап устройств
Описание

Описание

SoftOrbits Flash Drive Recovery - это утилита, позволяющая осуществить восстановление удаленных фотографий, документов и других типов данных. Она поможет Вам вернуть стертые файлы с любого типа Flash карт (Mini SD и Compact Flash карты фотоаппаратов, USB накопители, PC cards, восстановление флешки). Программа поможет в восстановлении фотографий, документов, mp3, видео и прочих файлов, даже с отформатированных карт.

Вы можете посмотреть результаты восстановления в бесплатной версии программы. После покупки у вас появится возможность сохранить восстановленные данные. То есть вы платите лишь в случае успешного восстановления, никакого риска. Вам не надо быть специалистом в восстановлении данных, весь процесс восстановления фото происходит автоматически.

SoftOrbits Flash Drive Recovery позволяет:

  • Просмотр и восстановление фотографий с карты памяти фотоаппарата в форматах JPEG, RAW, а также возможность просмотра TIFF, BMP, PNG, GIF, TGA, документов Microsoft Office.
  • Просмотр и восстановление изображений в формате RAW (CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, RAW и прочие форматы).
  • Восстанавление различных типов носителей данных: дискеты, цифровые фотокамеры, Zip диски, карты Smart Media, Sony Memory Stick, Compact Flash карты, MicroDrive карты, Secure Digital карты, xD Picture карты, Flash карты, USB диски, восстановление флешек и многие другие.
  • Восстановление фото работает под Microsoft Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista, Windows 7/8.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Flash Drive Recovery. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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Отзывы


Flash Drive Recovery Business [SO-6-b] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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