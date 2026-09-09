Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-213 20-43" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
16-43
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 590 руб. 2 736 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291002
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
16-43
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х8
Вес, кг.
4.43
Описание товара Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-213 20-43" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный)
Кронштейн Kromax Optima-213 идеален для установки небольших телевизоров и мониторов с диагональю экрана от 20 до 43 дюймов. Кронштейн Kromax Optima-213 позволяет регулировать углы наклона и поворота. Система шарниров позволяет регулировать положение экрана телевизора, оптимизируя пространство помещения и добиваясь наиболее удобного расположения экрана для просмотра. В комплекте поставки крепления есть вся необходимая фурнитура для монтажа.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
16-43
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Кронштейн Kromax Optima-213 идеален для установки небольших телевизоров и мониторов с диагональю экрана от 20 до 43 дюймов. Кронштейн Kromax Optima-213 позволяет регулировать углы наклона и поворота. Система шарниров позволяет регулировать положение экрана телевизора, оптимизируя пространство помещения и добиваясь наиболее удобного расположения экрана для просмотра. В комплекте поставки крепления есть вся необходимая фурнитура для монтажа.
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-213 20-43" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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