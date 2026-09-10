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Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
16
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
8 600 руб.
17 857
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 423566
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Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron G140 (макс.16кг) черный
Настольный наклонно-поворотный кронштейн для двух мониторов, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G140 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 32 дюймов (33 – 81,36 см) и весом до 8 кг на каждый. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную вам позицию. Производитель предусмотрел два способа крепления кронштейна. Надежная струбцина позволяет крепить кронштейн на край стола. В комплекте также поставляется механизм, позволяющий крепить кронштейн через отверстие в столешнице. Кронштейн ONKRON G140 поможет вам оптимально организовать пространство и освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для вашего дома или офиса.
Настольный наклонно-поворотный кронштейн для двух мониторов, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G140 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 32 дюймов (33 – 81,36 см) и весом до 8 кг на каждый. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную вам позицию. Производитель предусмотрел два способа крепления кронштейна. Надежная струбцина позволяет крепить кронштейн на край стола. В комплекте также поставляется механизм, позволяющий крепить кронштейн через отверстие в столешнице. Кронштейн ONKRON G140 поможет вам оптимально организовать пространство и освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для вашего дома или офиса.
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