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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для монитора
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
по высоте
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 770 руб.
4 698
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422646
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Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron D101FS (макс.8кг) черный
Настольный кронштейн ONKRON D101FS подходит для монитора диагональю от 13 до 34 дюймов (33,02 – 86,36 см) и весом до 8 кг. Конструкция этого кронштейна предусматривает регулировку по высоте с возможностью фиксации в диапазоне от 200 до 380 мм – это поможет выбрать удобное положение монитора для комфортной работы. Крепление выполнено из стали, что делает его особенно крепким и надежным. Кронштейн оснащен набором ключей для легкой регулировки и системой фиксации проводов для эстетичного вида Вашего рабочего места. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для Вашего дома или офиса. Кронштейн универсален за счет нескольких предусмотренных производителем размеров VESA – 75x75 мм и 100x100 мм. Также особенностью этого кронштейна является удобный механизм крепления и снятия монитора. Предусмотренная производителем система держателей проводов позволит закрепить их в нужном положении – это придаст дополнительное удобство и сделает более аккуратным внешний вид Вашего устройства. Широкий угол наклона – от -45° до +45°: вы можете занимать удобное положение при работе за счет широких возможностей регулировки угла наклона. Преимуществом кронштейна ONKRON D101FS является то, что он не требует закрепления на поверхности. Вы можете с легкостью установить монитор на нужное Вам место, при этом не делая отверстие в столе.
Настольный кронштейн ONKRON D101FS подходит для монитора диагональю от 13 до 34 дюймов (33,02 – 86,36 см) и весом до 8 кг. Конструкция этого кронштейна предусматривает регулировку по высоте с возможностью фиксации в диапазоне от 200 до 380 мм – это поможет выбрать удобное положение монитора для комфортной работы. Крепление выполнено из стали, что делает его особенно крепким и надежным. Кронштейн оснащен набором ключей для легкой регулировки и системой фиксации проводов для эстетичного вида Вашего рабочего места. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для Вашего дома или офиса. Кронштейн универсален за счет нескольких предусмотренных производителем размеров VESA – 75x75 мм и 100x100 мм. Также особенностью этого кронштейна является удобный механизм крепления и снятия монитора. Предусмотренная производителем система держателей проводов позволит закрепить их в нужном положении – это придаст дополнительное удобство и сделает более аккуратным внешний вид Вашего устройства. Широкий угол наклона – от -45° до +45°: вы можете занимать удобное положение при работе за счет широких возможностей регулировки угла наклона. Преимуществом кронштейна ONKRON D101FS является то, что он не требует закрепления на поверхности. Вы можете с легкостью установить монитор на нужное Вам место, при этом не делая отверстие в столе.
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