Кронштейн Onkron TM6 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
62
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%2 320 руб. 5 842 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194154
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
400x400, 200x100, 200x200, 300x300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
62
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х40х12
Вес, кг.
2.6
Описание товара Кронштейн Onkron TM6 черный
Кронштейн Onkron TM6. Крепление TM6, позволяет повесить телевизор выставив удобный для просмотра угол наклона, встроенный водный уровень обеспечивает точный монтаж кронштейна на стену. Простой и эргономичный дизайн, высокое качество, аккуратный внешний вид.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
400x400, 200x100, 200x200, 300x300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
62
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Кронштейн Onkron TM6. Крепление TM6, позволяет повесить телевизор выставив удобный для просмотра угол наклона, встроенный водный уровень обеспечивает точный монтаж кронштейна на стену. Простой и эргономичный дизайн, высокое качество, аккуратный внешний вид.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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