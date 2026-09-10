Кронштейн для телевизора Kromax STAR-44 серый 26"-65" макс.50кг настенный наклон
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax STAR-44 серый 26"-65" макс.50кг настенный наклон
KROMAX STAR-44 надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 50 кг. Простая конструкция KROMAX STAR-44 идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонная конструкция регулировать экран вверх и вниз на ±12°. Кронштейн подходит для большинства телевизоров диагональю 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 60, 65 дюймов популярных брендов. Крепёжные отверстия KROMAX STAR-44 изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию KROMAX STAR-44 входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX STAR-44 демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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