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Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный

22 Отзывы
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Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 6
Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 7
Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
  • Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
3 600 руб.  9 293 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408492
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный

Настенный наклонно-поворотный кронштейн для монитора, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G150 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 34 дюймов (33,02– 86,36 см) и весом от 1 до 8 кг. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную Вам позицию. Прочная конструкция из алюминия надежно удержит монитор. Кронштейн ONKRON G150 поможет освободить место на рабочей поверхности. Это стильное крепление станет хорошим решением для Вашего дома или офиса.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Геннадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка отсутствовала совсем. Сама конструкция выглядит очень надёжной. Добавлю отчёт позже. Просто супер, удобно и подстёгивает на покупку монитора по-больше!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Sergey A.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн хороший, крепкий. Телек 43 дюйма повесил без проблем и отрегулировал. Но коробка повидала многое...
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Ярослав

Достоинства:


Комментарий:
Все топ!!! Качественная штука!!! Читайте инструкцию внимательно, перед установкой и особенно регулировку...!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн отличный. Но двигается ОЧЕНЬ туго, а некоторые из подвижных частей нельзя отрегулировать по нагрузке
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кронштейн, я бы сказал идеальный, тяжелый и крепкий, крепление в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Геннадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка отсутствовала совсем. Сама конструкция выглядит очень надёжной. Добавлю отчёт позже.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Дарий С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не повесил, но комплект порадовал, выглядит качественно
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее крепление, монитор держит, крепится удобно
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, была задача совместить рабочее место комп и телевизор. и благодаря данному девайсу все получилось покупал за 3600
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Evgeny K.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее крепление, купил второй уже, мониторы не занимают стол, регулировка по высоте и расстоянию удобная.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Артем В.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал с небольшими переделками под микроскоп, бомба
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Александр к.

Достоинства:


Комментарий:
Ели бы я знал раньше, что есть такие кронштейны, то покупал бы именно от этой фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
евгений к.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная конструкция. Для кухни отличная вещь. Особенно удобен подъем верх-низ и механизм поворота, позволяющий поворачивать телевизор на 180 градусов. Очень подробная инструкция по его установке.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный кронштейн ребенок счастлив, можно теперь и уроки сделать что бы монитор не мешал, и удобно посидеть поработать за компьютером.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
супер,наконец убрал монитор со стола прям супер , кронштейн алюминь ,крепится на заводские дюбеля отлично . при сложеном состоянии место крепленич смещено отностельно к креплению монитора учитывайте
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Просто идеальное качество. Я в восторге, даже жаль, что на этот кронштейн можно смотреть только с боку. ОООООЧень аккуратно и красиво, и удобно. Пришёл кронштейн вовремя. Товар и продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный кронштейн, берем уже второй регулируется прекрасно, несложный монтаж
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Давид Р.

Достоинства:


Комментарий:
Со своей задачей справляется хорошо, качество материала очень хорошая, но сборка не очень, все прокоречивается очень туго или если расслабить то не держит, поэтому пришлось зафиксировать в одном положении.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
повесил на стену монитор на этот кронштейн. отлично держится, висит, в двух положениях фиксируется. Рад покупке!
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили вовремя,устанавливается и регулируется легко ,мне и сыну понравился.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Самый хороший кронштейн, если надо вешать на стену. У меня стол прикреплен к стене и это решило проблему крепления нескольких мониторов. Есть возможность регулировки жесткости каждого сочленения. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл запечатанным, доволен его функционалом - монитор можно поворачивать в любой плоскости, что очень удобно.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный наклонно-поворотный кронштейн для монитора, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G150 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 34 дюймов (33,02– 86,36 см) и весом от 1 до 8 кг. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную Вам позицию. Прочная конструкция из алюминия надежно удержит монитор. Кронштейн ONKRON G150 поможет освободить место на рабочей поверхности. Это стильное крепление станет хорошим решением для Вашего дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Геннадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка отсутствовала совсем. Сама конструкция выглядит очень надёжной. Добавлю отчёт позже. Просто супер, удобно и подстёгивает на покупку монитора по-больше!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Sergey A.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн хороший, крепкий. Телек 43 дюйма повесил без проблем и отрегулировал. Но коробка повидала многое...
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Ярослав

Достоинства:


Комментарий:
Все топ!!! Качественная штука!!! Читайте инструкцию внимательно, перед установкой и особенно регулировку...!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн отличный. Но двигается ОЧЕНЬ туго, а некоторые из подвижных частей нельзя отрегулировать по нагрузке
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кронштейн, я бы сказал идеальный, тяжелый и крепкий, крепление в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Геннадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка отсутствовала совсем. Сама конструкция выглядит очень надёжной. Добавлю отчёт позже.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Дарий С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не повесил, но комплект порадовал, выглядит качественно
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее крепление, монитор держит, крепится удобно
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, была задача совместить рабочее место комп и телевизор. и благодаря данному девайсу все получилось покупал за 3600
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Evgeny K.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее крепление, купил второй уже, мониторы не занимают стол, регулировка по высоте и расстоянию удобная.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Артем В.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал с небольшими переделками под микроскоп, бомба
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Александр к.

Достоинства:


Комментарий:
Ели бы я знал раньше, что есть такие кронштейны, то покупал бы именно от этой фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
евгений к.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная конструкция. Для кухни отличная вещь. Особенно удобен подъем верх-низ и механизм поворота, позволяющий поворачивать телевизор на 180 градусов. Очень подробная инструкция по его установке.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный кронштейн ребенок счастлив, можно теперь и уроки сделать что бы монитор не мешал, и удобно посидеть поработать за компьютером.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
супер,наконец убрал монитор со стола прям супер , кронштейн алюминь ,крепится на заводские дюбеля отлично . при сложеном состоянии место крепленич смещено отностельно к креплению монитора учитывайте
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Просто идеальное качество. Я в восторге, даже жаль, что на этот кронштейн можно смотреть только с боку. ОООООЧень аккуратно и красиво, и удобно. Пришёл кронштейн вовремя. Товар и продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный кронштейн, берем уже второй регулируется прекрасно, несложный монтаж
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Давид Р.

Достоинства:


Комментарий:
Со своей задачей справляется хорошо, качество материала очень хорошая, но сборка не очень, все прокоречивается очень туго или если расслабить то не держит, поэтому пришлось зафиксировать в одном положении.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
повесил на стену монитор на этот кронштейн. отлично держится, висит, в двух положениях фиксируется. Рад покупке!
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили вовремя,устанавливается и регулируется легко ,мне и сыну понравился.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Самый хороший кронштейн, если надо вешать на стену. У меня стол прикреплен к стене и это решило проблему крепления нескольких мониторов. Есть возможность регулировки жесткости каждого сочленения. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл запечатанным, доволен его функционалом - монитор можно поворачивать в любой плоскости, что очень удобно.


Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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