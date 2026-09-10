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Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный

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Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 6
Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 7
Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 8
Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 9
Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 10
Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
40-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
3 910 руб.  8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408496
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х41х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный

Новое настенное крепление для телевизора от ONKRON, наклонно-поворотный кронштейн NP47 – это сочетание ультратонкого дизайна с впечатляющим вылетом от стены. Крепление подходит для большинства современных телевизоров популярных брендов, среди которых Samsung, LG, Sony, KIVI, Tcl, Xiaomi Mi, SUPRA, Panasonic, Hyundai, Erisson, Asano, Horizont, JVC, Thomson, HARTENS, Sharp, Toshiba, Skyworth, BBK, AVEL, Витязь, Веко, BQ, DEXP, SkyLine, Pioneer, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio, Telefunken и других. Кронштейн предназначен для панелей широкой диагональю – от 40 до 75 дюймов (101,6-190,5 см). Высококачественная стальная конструкция обеспечит полную безопасность телевизорам весом до 35 кг. Тонкий профиль – в сложенном состоянии ширина кронштейна составляет всего 6,3 см – делает кронштейн незаметным за Вашей ТВ-панелью. Пристенная площадка обеспечит простое и надежное крепление кронштейна к бетонной или деревянной поверхности с помощью прилагаемого набора для монтажа. Изделие выполнено из холоднокатаной стали с матовым порошковым покрытием, что обеспечивает не только его прочность и долговечность, но и премиальный внешний вид.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Новое настенное крепление для телевизора от ONKRON, наклонно-поворотный кронштейн NP47 – это сочетание ультратонкого дизайна с впечатляющим вылетом от стены. Крепление подходит для большинства современных телевизоров популярных брендов, среди которых Samsung, LG, Sony, KIVI, Tcl, Xiaomi Mi, SUPRA, Panasonic, Hyundai, Erisson, Asano, Horizont, JVC, Thomson, HARTENS, Sharp, Toshiba, Skyworth, BBK, AVEL, Витязь, Веко, BQ, DEXP, SkyLine, Pioneer, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio, Telefunken и других. Кронштейн предназначен для панелей широкой диагональю – от 40 до 75 дюймов (101,6-190,5 см). Высококачественная стальная конструкция обеспечит полную безопасность телевизорам весом до 35 кг. Тонкий профиль – в сложенном состоянии ширина кронштейна составляет всего 6,3 см – делает кронштейн незаметным за Вашей ТВ-панелью. Пристенная площадка обеспечит простое и надежное крепление кронштейна к бетонной или деревянной поверхности с помощью прилагаемого набора для монтажа. Изделие выполнено из холоднокатаной стали с матовым порошковым покрытием, что обеспечивает не только его прочность и долговечность, но и премиальный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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