Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный)

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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
10-32
Максимальная нагрузка, кг
18
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
3 130 руб.
9 396
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 368649
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Настольный кронштейн ONKRON D221E подходит для двух мониторов диагональю от 10 до 32 дюймов (25,4 – 81,28 см) и весом от 2 до 9 кг. Конструкция этого кронштейна предусматривает регулировку по высоте с возможностью фиксации в диапазоне от 200 до 380 мм – это поможет выбрать удобное положение мониторов для комфортной работы. Портретная и альбомная ориентация каждого из 2х установленных мониторов позволят выполнять пользовательские задачи совершенно разной направленности. Комплектация, помимо стандартного набора с инструкцией и болтами, включает накладку для хранения регулировочных ключей. Кронштейн ONKRON D221E поможет Вам освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для Вашего дома или офиса.
Настольный кронштейн ONKRON D221E подходит для двух мониторов диагональю от 10 до 32 дюймов (25,4 – 81,28 см) и весом от 2 до 9 кг. Конструкция этого кронштейна предусматривает регулировку по высоте с возможностью фиксации в диапазоне от 200 до 380 мм – это поможет выбрать удобное положение мониторов для комфортной работы. Портретная и альбомная ориентация каждого из 2х установленных мониторов позволят выполнять пользовательские задачи совершенно разной направленности. Комплектация, помимо стандартного набора с инструкцией и болтами, включает накладку для хранения регулировочных ключей. Кронштейн ONKRON D221E поможет Вам освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для Вашего дома или офиса.
Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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