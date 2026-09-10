Top.Mail.Ru
Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15"-55" макс.25кг настенный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15"-55" макс.25кг настенный поворот и наклон

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15&quot;-55&quot; макс.25кг настенный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15&quot;-55&quot; макс.25кг настенный поворот и наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15&quot;-55&quot; макс.25кг настенный поворот и наклон - фото 3
Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15&quot;-55&quot; макс.25кг настенный поворот и наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
25
  • Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15&quot;-55&quot; макс.25кг настенный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15&quot;-55&quot; макс.25кг настенный поворот и наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15&quot;-55&quot; макс.25кг настенный поворот и наклон - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15&quot;-55&quot; макс.25кг настенный поворот и наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 170 руб.  2 268 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325363
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х8
Вес, кг.
1

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15"-55" макс.25кг настенный поворот и наклон

Кронштейн настенный, наклонно-поворотный KROMAX OPTIMA-402 предназначен для LED/OLED/LCD телевизоров с диагональю экрана от 15 до 55 дюймов. Большой диапазон регулировок наклона и поворота кронштейна KROMAX OPTIMA-402 дает возможность перемещения экрана в различных направлениях для достижения максимально комфортного положения при просмотре с любой точки. Кронштейн KROMAX OPTIMA-402 отличается особой прочностью и надёжностью, изящным дизайном, исключительной маневренностью и легким монтажом при помощи съемной монтажной пластины. Декоративные настенные накладки закрывают монтажные крепления и придают конструкции эстетичный внешний вид единой конструкции.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15"-55" макс.25кг настенный поворот и наклон




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
25
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн настенный, наклонно-поворотный KROMAX OPTIMA-402 предназначен для LED/OLED/LCD телевизоров с диагональю экрана от 15 до 55 дюймов. Большой диапазон регулировок наклона и поворота кронштейна KROMAX OPTIMA-402 дает возможность перемещения экрана в различных направлениях для достижения максимально комфортного положения при просмотре с любой точки. Кронштейн KROMAX OPTIMA-402 отличается особой прочностью и надёжностью, изящным дизайном, исключительной маневренностью и легким монтажом при помощи съемной монтажной пластины. Декоративные настенные накладки закрывают монтажные крепления и придают конструкции эстетичный внешний вид единой конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15"-55" макс.25кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...