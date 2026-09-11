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Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый

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Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 1
Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 2
Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 3
Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 4
Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 5
Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 6
Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 7
Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 8
Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настольный
Регулировка
наклон, поворот, по высоте
Максимальная нагрузка, кг
9
Совместимость с креплением VESA
75x75 мм, 100x100 мм
  • Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 1
  • Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 2
  • Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 3
  • Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 4
  • Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 5
  • Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 6
  • Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 7
  • Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 8
  • Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
5 990 руб.  12 267 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507746
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настольный
Регулировка
наклон, поворот, по высоте
Максимальная нагрузка, кг
9
Совместимость с креплением VESA
75x75 мм, 100x100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х14
Вес, кг.
3.7

Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый

Белое наклонно-поворотное крепление для мониторов ONKRON G100 крепится к столешнице струбциной. Аксессуар выдерживает нагрузку до 9 кг. Крепление подходит для мониторов с размером диагонали экрана от 13 до 34 дюймов. Совместимые размеры VESA – 100x100 и 75x75. Углы наклона вверх и вниз ограничены 90 и 45° соответственно, а угол поворота составляет 360°.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настольный
Регулировка
наклон, поворот, по высоте
Максимальная нагрузка, кг
9
Совместимость с креплением VESA
75x75 мм, 100x100 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Белое наклонно-поворотное крепление для мониторов ONKRON G100 крепится к столешнице струбциной. Аксессуар выдерживает нагрузку до 9 кг. Крепление подходит для мониторов с размером диагонали экрана от 13 до 34 дюймов. Совместимые размеры VESA – 100x100 и 75x75. Углы наклона вверх и вниз ограничены 90 и 45° соответственно, а угол поворота составляет 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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