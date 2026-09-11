Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настольный
Регулировка
наклон, поворот, по высоте
Максимальная нагрузка, кг
9
Совместимость с креплением VESA
75x75 мм, 100x100 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%5 990 руб. 12 267 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507746
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настольный
Регулировка
наклон, поворот, по высоте
Максимальная нагрузка, кг
9
Совместимость с креплением VESA
75x75 мм, 100x100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х14
Вес, кг.
3.7
Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron G100 белый
Белое наклонно-поворотное крепление для мониторов ONKRON G100 крепится к столешнице струбциной. Аксессуар выдерживает нагрузку до 9 кг. Крепление подходит для мониторов с размером диагонали экрана от 13 до 34 дюймов. Совместимые размеры VESA – 100x100 и 75x75. Углы наклона вверх и вниз ограничены 90 и 45° соответственно, а угол поворота составляет 360°.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настольный
Регулировка
наклон, поворот, по высоте
Максимальная нагрузка, кг
9
Совместимость с креплением VESA
75x75 мм, 100x100 мм
Страна производитель
Китай
Белое наклонно-поворотное крепление для мониторов ONKRON G100 крепится к столешнице струбциной. Аксессуар выдерживает нагрузку до 9 кг. Крепление подходит для мониторов с размером диагонали экрана от 13 до 34 дюймов. Совместимые размеры VESA – 100x100 и 75x75. Углы наклона вверх и вниз ограничены 90 и 45° соответственно, а угол поворота составляет 360°.
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