Кронштейн ONKRON M7L 40-75" макс 400*600 наклон -5°/+15° поворот ±180° Макс нагрузка 68,2кг,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
40-75
Максимальная нагрузка, кг
68.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%5 730 руб. 16 269 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 298866
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40-75
Максимальная нагрузка, кг
68.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х12
Вес, кг.
8.6
Описание товара Кронштейн ONKRON M7L 40-75" макс 400*600 наклон -5°/+15° поворот ±180° Макс нагрузка 68,2кг,
Наклонно-поворотный настенный кронштейн для телевизора или монитора. Выдерживает нагрузку до 68 кг
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40-75
Максимальная нагрузка, кг
68.2
Страна производитель
Китай
Наклонно-поворотный настенный кронштейн для телевизора или монитора. Выдерживает нагрузку до 68 кг
Кронштейн ONKRON M7L 40-75" макс 400*600 наклон -5°/+15° поворот ±180° Макс нагрузка 68,2кг, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн ONKRON M7L 40-75" макс 400*600 наклон -5°/+15° поворот ±180° Макс нагрузка 68,2кг,