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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
32
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
7 450 руб.
13 572
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408393
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Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный
Настольный кронштейн ONKRON D421E подходит для размещения до четырех мониторов диагональю от 13 до 32 дюймов (33 – 81,28 см) и весом до 8 кг на каждый. Конструкция этого кронштейна предусматривает регулировку по высоте с возможностью фиксации в диапазоне от 220 до 440 мм – это поможет выбрать удобное положение мониторов для комфортной работы и закрепит в нем благодаря механизму с защёлкой. Возможность повернуть экран как в портретную, так и в альбомную ориентацию позволит выполнять пользовательские задачи совершенно разной направленности. Кронштейн ONKRON D421E поможет Вам освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Такое крепление дает возможность перемещать кронштейн с мониторами в любое место без особых усилий, а противоскользящие накладки, предусмотренные в комплекте, не оставят следов на поверхности. Кронштейн универсален за счет нескольких предусмотренных производителем размеров VESA – 75x75 мм и 100x100 мм. Также особенностью этого кронштейна является удобный механизм крепления и снятия монитора. Встроенный в корпус кабель-канал позволит зафиксировать провода для удобства и эстетичного внешнего вида. Широкий угол наклона – от -45° до +45°: Угол поворота вокруг основания 360°. Вы можете занимать любое удобное положение при работе за счет широких возможностей регулировки угла наклона. Уникальная конструкция предполагает установку кронштейна двумя способами - с помощью струбцины или через отверстие в столе.
Настольный кронштейн ONKRON D421E подходит для размещения до четырех мониторов диагональю от 13 до 32 дюймов (33 – 81,28 см) и весом до 8 кг на каждый. Конструкция этого кронштейна предусматривает регулировку по высоте с возможностью фиксации в диапазоне от 220 до 440 мм – это поможет выбрать удобное положение мониторов для комфортной работы и закрепит в нем благодаря механизму с защёлкой. Возможность повернуть экран как в портретную, так и в альбомную ориентацию позволит выполнять пользовательские задачи совершенно разной направленности. Кронштейн ONKRON D421E поможет Вам освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Такое крепление дает возможность перемещать кронштейн с мониторами в любое место без особых усилий, а противоскользящие накладки, предусмотренные в комплекте, не оставят следов на поверхности. Кронштейн универсален за счет нескольких предусмотренных производителем размеров VESA – 75x75 мм и 100x100 мм. Также особенностью этого кронштейна является удобный механизм крепления и снятия монитора. Встроенный в корпус кабель-канал позволит зафиксировать провода для удобства и эстетичного внешнего вида. Широкий угол наклона – от -45° до +45°: Угол поворота вокруг основания 360°. Вы можете занимать любое удобное положение при работе за счет широких возможностей регулировки угла наклона. Уникальная конструкция предполагает установку кронштейна двумя способами - с помощью струбцины или через отверстие в столе.
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