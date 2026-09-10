Top.Mail.Ru
Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 6
Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
40-70
Регулировка
фисированный
Максимальная нагрузка, кг
45
  • Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
15 870 руб.  34 732 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408513
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75 x75, 100x100, 200х200, 200х300, 300х200, 300х300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40-70
Регулировка
фисированный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х54х16
Вес, кг.
4.5

Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный

Кронштейн рассчитан на размещение экрана диагональю от 40 до 70 дюймов. Максимальный выдерживаемый вес составляет 45 кг. Производитель предусмотрел различные варианты крепления VESA:75 x75, 100x100, 200х200, 200х300, 300х200, 300х300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 600x400 мм. Широкий выбор делает максимально удобным подбор размещаемой панели. Кронштейн изготовлен из стали высокого класса, что делает его сверхпрочным. Вы будете уверены в безопасности своего экрана. Вылет от стены в сложенном виде составляет 70~80 мм, в разложенном достигает 260~270 мм. Широкий диапазон позволяет выдвинуть панель на комфортное для глаз расстояние. Механизм защелок на направляющих позволяет легко снять ТВ, лишь потянув за специальные фиксаторы – это преимущество позволит сэкономить время и силы в процессе установки. Портретная и альбомная ориентация экранов позволят расширить возможности применения цифровой рекламы.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75 x75, 100x100, 200х200, 200х300, 300х200, 300х300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40-70
Регулировка
фисированный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн рассчитан на размещение экрана диагональю от 40 до 70 дюймов. Максимальный выдерживаемый вес составляет 45 кг. Производитель предусмотрел различные варианты крепления VESA:75 x75, 100x100, 200х200, 200х300, 300х200, 300х300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 600x400 мм. Широкий выбор делает максимально удобным подбор размещаемой панели. Кронштейн изготовлен из стали высокого класса, что делает его сверхпрочным. Вы будете уверены в безопасности своего экрана. Вылет от стены в сложенном виде составляет 70~80 мм, в разложенном достигает 260~270 мм. Широкий диапазон позволяет выдвинуть панель на комфортное для глаз расстояние. Механизм защелок на направляющих позволяет легко снять ТВ, лишь потянув за специальные фиксаторы – это преимущество позволит сэкономить время и силы в процессе установки. Портретная и альбомная ориентация экранов позволят расширить возможности применения цифровой рекламы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...