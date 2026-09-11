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Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный

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Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный - фото 1
Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный - фото 2
Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный - фото 3
Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный - фото 4
Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный - фото 5
Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
8
  • Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный - фото 1
  • Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный - фото 2
  • Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный - фото 3
  • Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный - фото 4
  • Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный - фото 5
  • Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
6 900 руб.  13 637 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507747
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х18х15
Вес, кг.
4.4

Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный

Настольный наклонно-поворотный кронштейн для двух мониторов, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G160 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 32 дюймов и весом до 8 кг на каждый.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный наклонно-поворотный кронштейн для двух мониторов, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G160 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 32 дюймов и весом до 8 кг на каждый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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